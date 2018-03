Paris will unsere Fonds

Der Finanzplatz (und besonders die Fonds, in denen in Luxemburg die fantastilliardische Summe von 4.200 Milliarden Euro beheimatet ist) eignet sich bestens zur politischen Stimmungsmache. Kaum einer in Luxemburg weiß, was dort tatsächlich abläuft. Es ist Zeit, den Finanzplatz aus seinem Schattendasein herauszuzerren, findet unser Editorialist Armand Back. Zum Artikel.

“Die Franzosen wollen unser Geld”

Freud und Leid liegen oft nah beieinander. Vergangene Woche unterzeichneten Luxemburg und Frankreich ein neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Es ist das erste für Luxemburg, das konform ist mit internationalen Steuerprinzipien. Und ein weiteres Kapitel im Kampf des Landes um die Konkurrenzfähigkeit seines Finanzplatzes. Doch die Meinungen gehen auseinander. Besonders die Fondsbranche hat Bedenken. Zum Artikel.

“Der Fall Russland hat auch positive Aspekte”

Im Tageblatt-Interview geht WADA-Generaldirektor Olivier Niggli auf die neuesten Entwicklungen im Fall Russland ein und erklärt, wie der Skandal um systematischen Betrug dabei ist, den Anti-Doping-Kampf zu verändern. Zum Artikel.

LuxLeaks: Es geht in eine weitere Runde

Mitte Januar hatte der Kassationsgerichtshof entschieden, das Urteil aus zweiter Instanz gegen den ehemaligen PricewaterhouseCoopers-Angestellten Antoine Deltour zu “kassieren”. Dieser muss sich am Dienstag ein weiteres Mal vor den Richtern verantworten. Zum Artikel.

Handball: Titelgruppe muss her

Nach einem 40:23-Kantersieg in Rümelingen und der Niederlage von Mersch gegen Museldall hat Schifflingen den Verbleib in der höchsten Liga so gut wie geschafft. Wir haben uns mit Trainer Martial Veidig über seine Erfahrungen in der Nationaldivision, seine Zukunft in Schifflingen und über seinen Sohn, den luxemburgischen Nationalspieler Pierre Veidig, unterhalten. Zum Artikel.

Facebook speichert auch Anrufe

Facebook speichert weit mehr Nutzerdaten als bisher bekannt. Das soziale Netzwerk kann auch verfolgen, wann seine Nutzer telefonieren oder Textnachrichten versenden. Nutzer weltweit haben ihre Anruflisten im Facebook-Speicher gefunden. Zum Artikel.

Model ruft zum Realitätscheck auf Instagram auf

Ein australisches Bikini-Model fand neben ihren Hochglanz-Instagram-Bildern immer mehr Kommentare junger Mädchen, die ihre eigenen Körper kritisierten. Deshalb ließ sie sich eine Kampagne einfallen, um den Teenagern einen Realitätscheck zu verpassen. Zum Artikel.

Hitlers geplante Waffenschmiede wird Touristenmagnet

Einst hat hier die Nazi-Führung hier eine geheime Waffenschmiede errichten wollen. Doch zunehmend wird das von Verschwörungstheorien umwitterte Stollensystem Riese im Eulengebirge zu einer touristischen Großbaustelle – mitfinanziert von der EU. Zum Artikel.