Trennung von Kirche und Staat vollzogen

Für Luxemburg sicher ein historischer Moment: Am Mittwoch haben die Abgeordneten dem Gesetz zur Schaffung eines neuen Fonds und der Abschaffung der Kirchenfabriken zugestimmt und damit die definitive Trennung von katholischer Kirche und Staat besiegelt. Zum Artikel

Skandal und Zeitgeist

Das Pendel des Zeitgeists schlägt derzeit praktisch überall nach rechts – aber es wird sich auch wieder wenden, ist Tageblatt-Redakteur Armand Back sicher.

Zum Artikel

„Kultur hat Symbolcharakter“: Jo Kox wird 60

Seine Gesundheit hat ihn gezwungen, etwas kürzerzutreten – zur Ruhe hat sich Jo Kox aber nicht gesetzt: „Ich habe noch immer viele Ideen im Kopf und Bauwerke im Werden“, sagt er beim Geburtstagsgespräch. Am 18. Januar feiert der Kulturschaffende seinen 60. Geburtstag. Zum Artikel

Bewegung im Damenradsport

Der Damenradsport in Luxemburg ist dabei, sich weiterzuentwickeln. Hauptverantwortlich hierfür ist das Women Cycling Project, das von Michel Zangerlé und Jimmy Wagner ins Leben gerufen wurde. Zum Artikel

Fake Statistics als politische Waffe

Die Weltbank entschuldigt sich öffentlich bei Chile. Während der Amtszeit der sozialdemokratischen Präsidentin Bachelet rückte das Institut das südamerikanische Land absichtlich in ein schlechtes Licht. Wohl mit dem Ziel, dem konservativen Piñera den Weg an die Macht zu ebnen. Zum Artikel

Die nächste, bitte!

Die Europaabgeordnete Viorica Dancila soll dritte Ministerpräsidentin von Rumänien innerhalb eines Jahres werden. Die 55-Jährige gilt als loyal gegenüber Sozialistenchef Dragnea und dessen umstrittenem Vorhaben einer weitgehenden Justizgängelung. Zum Artikel

Das Kollektiv der Verlierer

Arno Geiger führt die Leser in seinem einfühlsamen Roman „Unter der Drachenwand“ ins Kriegsjahr 1944. Er beschreibt das Überleben der Einzelnen, während der Untergang des Naziregimes beginnt. Seine Figuren hat er aus dokumentarischem Material entwickelt. Zum Artikel

Ohne König Ole

Mit Ole Einar Bjørndalen wird eine Wintersport-Legende in Pyeongchang fehlen. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Grund genug, auf die Karriere des Norwegers zurückzuschauen und einen Blick auf die möglichen Thronfolger zu werfen. Zum Artikel

Eine Kooperative feiert Geburtstag

Am Donnerstag (18.1.) feiert die vor mehr als 80 Jahren in Belgien gegründete Kooperative SECO ihr 30. Jahr in Luxemburg. Zum Artikel

Milliardär drängt auf soziale Verantwortung

Larry Fink hat mit BlackRock den größten Vermögensverwalter der Welt aufgebaut. Nun fordert der Milliardär in einem Brief, dass Unternehmen etwas für die Gesellschaft tun müssten und nicht nur ihren Profit maximieren dürften. Zum Artikel