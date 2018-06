Juncker und die Risse

Dhiraj Sabharwal beschreibt in seinem Editorial, weshalb Politiker wie Jean-Claude Juncker sich eine EU nach ihren Vorstellungen wünschen, sie aber nicht als das wahrnehmen, was sie ist. Lesen Sie den Artikel.

„Sehe mich als Parteisoldat“

Lange Jahre war er das Gesicht schlechthin des Forschungsinstitutes TNS Ilres. Als Quereinsteiger hat er jetzt die Seiten gewechselt. Die Rede ist von Charles Margue. Der 62-Jährige kandidiert bei den Parlamentswahlen für “déi gréng” und hegt reichlich Ambitionen. Lesen Sie den Artikel.

L’étoile de la gauche

Jean Schortgen, le premier ouvrier élu à la Chambre des députés est mort il y a 100 ans, victime d’un accident du travail le 1er mai 1918. Ces éléments ont contribué à faire de lui une figure mythique du socialisme luxembourgeois. Pourtant l’importance de Schortgen n’est pas que symbolique, elle est aussi liée à son action politique. Lire l’article.

„Bilder sagen mehr als Worte“

Präzise, hochkonzentriert und akribisch: Samir Chamma muss blitzschnell entscheiden, welche Spielszenen Nationaltrainer Luc Holtz während der Halbzeitpause eventuell noch einmal sehen möchte. Nach der Partie präsentiert er dem Coach dann eine ausgiebigere Version. Das Tageblatt hat dem 41-jährigen französischen Videoanalysten bei seinem ersten Einsatz für den FLF-Stab beim Länderspiel gegen Senegal über die Schulter geschaut. Lesen Sie den Artikel.

Klangwelten: Blues, Postcore und mehr

In unserer Klangwelten-Rubrik stellen wir Ihnen diese Woche das neue Album von Guy Verlinde, Biffy Clyro, John Maus und Unkle vor. Lesen Sie den Artikel.

En passant par un Logis

A l’origine, la chaîne Logis est née pour défendre les intérêts des hôteliers et restaurateurs indépendants. Créée il y a près de 70 ans, la marque Logis bénéficie d’une forte notoriété et d’une image valorisante. Présente aussi au Luxembourg, la chaîne d’hôtels-restaurants indépendants en Europe est reconnue par les clients comme garante d’un séjour de qualité.

De nos jours son rôle a bien évolué et la chaine des Logis s’apprête d’être le pilier sur lequel les professionnels peuvent se „reposer“. Plus de 2.200 adhérents font désormais confiance à la marque et le nouveau directeur général Karim Soleilhavoup ne manque pas d’idées pour les années à venir. Lire l’article.