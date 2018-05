Nicht zu bremsen

Journalist Jean-Philippe Schmit schreibt in seinem Editorial über den technologischen Fortschritt und Schlüsselentwicklungen in der Geschichte der Menschheit. Hier geht es zum Artikel.

Putin 4.0

Am Montag war es das vierte Mal, dass Wladimir Putin als Präsident Russlands vereidigt wurde. Die feierliche Zeremonie zum Amtseid im Kreml fand mit viel Pomp und 5.000 geladenen Gästen statt. Sechs weitere Jahre wird Putin regieren. Es stellt sich nun auch die Frage, wie es nach 2024 weitergehen wird. Hier geht es zum Artikel.

Die tägliche Show

Der Wahlkampf wird immer professioneller: Parteien und Politiker buhlen intensiv um die Gunst der Luxemburger. Eine Bestandsaufnahme der politischen Kommunikation. Hier geht es zum Artikel.

Die Wiedergeburt der Tragödie aus dem Geist der Graphic Novel

Jonathan Entwistle inszeniert mit „The End of the F***ing World“ eine Tragödie, die auf den ersten Blick dem schwarzen, britischen Humor huldigt. Bei näherem Hinsehen ist es jedoch die Ironie des Alltäglichen, die uns zum Lachen zwingt, um das Leid zu überspielen. Hier geht es zum Artikel.

Beste Spieler: McDaniel und Melcher

Die Basketballsaison 2017/18 ist bei den Herren seit Sonntag gelaufen. Eine Spielzeit, die die Amicale Steinsel erneut mit dem Gewinn des Doubles abschloss und bei der besonders der neu eingeführte Modus, mit dem „Best-of-Five“ ab dem Final Four, im Mittelpunkt stand. Das Tageblatt wirft einen Blick zurück auf die letzten sieben Monate. Hier geht es zum Artikel.

Warschau streitet mit Jersey City über Katyn

Der polnische Senatsmarschall Karczewski will den Bürgermeister von Jersey City verklagen. Ein Katyn-Denkmal in der amerikanischen Stadt ist der Auslöser des Streits. Denn Jersey City will dieses entfernen. Die Entscheidung führt zu beleidigenden Aussagen. Hier geht es zum Artikel.

Indien: Pferd löst Debatte über Diskriminierung aus

Es ist nur ein Symbol, aber für Jatav ist es wichtig. Der 27-Jährige will mit dem Pferd zu seiner Hochzeit reiten. Doch für Angehörige der Kaste der Dalits ist das ein Tabubruch. Indien streitet nun über die Diskriminierung dieser Kaste, zu einem guten Teil wohl auch politisch motiviert. Hier geht es zum Artikel.