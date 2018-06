Flüchtlinge statt Fluchtursachen bekämpfen: So in etwa lässt sich die EU-Flüchtlingspolitik seit 2015 beschreiben. Ohne die vielen Freiwilligen wäre die Situation in so manchen Mitgliedstaaten noch hässlicher, als sie es bereits ist. Optimisten behaupten, dass es wegen der Krise viel Bewegung gab. Realisten merken an, dass der Fortschritt dennoch ausblieb. Denn bis heute sind sämtliche Antworten unzufriedenstellend.

Es brauchte mehrere Flüchtlingstragödien im Mittelmeer, den heftigen Streit um die Umverteilung von Flüchtlingen, die Schließung der Balkan-Route, den EU-Flüchtlingsdeal, den Ausbau der externen Migrationspolitik, die gezielte Abschottung der Festung Europa, um … am Ende genau so dazustehen wie vor drei Jahren. Die gleichen europäischen Politiker stehen unter Druck, die gleichen Fragen bleiben ungelöst, die gleichen Prozeduren dauern zu lange, die gleichen Fluchtursachen existieren immer noch und die gleiche Orientierungslosigkeit herrscht. An diesem Weltflüchtlingstag zeigt sich demnach: Was vor drei Jahren zu befürchten war, ist heute Realität. Trotz positiver Gegenbeispiele rücken wichtige Mitgliedstaaten nach rechts. Überraschen sollte es niemanden. Genauso wenig die Ursachen.

Denn die kränkelnde europäische Asylpolitik ist Teil eines weitaus größeren Scheiterns: Die Reform der EU stockt seit mehr als einem Jahrzehnt, Ungleichheiten werden immer noch kleingeredet. Oder ganz ignoriert.