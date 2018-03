Einfach … simplistisch!

Die CSV verzichtet darauf, konkrete Ziele zu nennen, um den Wähler einzulullen. Die “modernen” Konservativen argumentieren einfach und simplistisch, meint Editorialist Alvin Sold.

Nationaler Autismus-Plan gefordert

Autismus wird von der breiten Öffentlichkeit – nicht zuletzt auch wegen diverser Hollywood-Produktionen – falsch bzw. verklärt bis illusionsbehaftet gesehen. Tatsächlich haben Autisten oft außerordentliche Fähigkeiten auf verschiedenen Gebieten. Sie zeichnen sich zudem meist durch ein großes Gerechtigkeitsempfinden aus, was allerdings nicht bedeutet, dass sie keine gesellschaftliche Unterstützung brauchen.

Die Finanzwelt wird grüner werden

In naher Zukunft wird die europäische Finanzwelt deutlich grüner werden als sie es heute ist. Und das, ob sie es will oder nicht. Das ist eine der Erkenntnisse, die beim ersten “Tag der grünen Finanzen”, den das Beratungsinstitut PwC organisiert hatte, herauskamen.

Luxemburgs tönerne Vogelwelt

Seit 1996 kreiert Romy Weydert in Hesperingen Jahr für Jahr zur “Éimaischen” einen neuen “Péckvillchen”. Seit 2006 erwartet alljährlich ein Pärchen die Liebhaber auf dem traditionellen Jahrmarkt am Ostermontag 2018: der “Schwaarze Méckefänkert” nebst Weibchen. Wir besuchten die Künstlerin in ihrem Atelier, in dem der Ofen kurz vor Ostern auf Hochtouren läuft …

Die Stimme der Athleten im Kampf gegen Doping

Obwohl es sich in erster Linie um sie dreht, werden sie in der Anti-Doping-Bewegung oft vergessen: Die Sportler. Ein paar haben sich nun zusammengetan, um eine Charta mit den Rechten der Athleten zusammenzustellen. Der erste Entwurf wurde vergangene Woche auf dem Symposium der Welt-Anti-Doping-Agenur (WADA) in Lausanne vorgestellt. Auch in Luxemburg wird die Initiative positiv aufgenommen.

Klangwelten: Die Neuerfindung des Rades?

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Diese Woche bieten wir eine Mischung aus Jazz, kanadischem Post-Punk und Blues. Unsere Musikspezialisten haben sich die neuesten Alben von Ought, Preoccupations, Suuns, Melody Gardot und Jack White angehört.

Extremsportler mit Mission

Andere freuen sich auf Frühlingsanfang und Sommerferien, Raphael Fiegen liebt Schnee und Eis: Im Februar kommenden Jahres startet der Abenteurer mit Hunden, Schlitten und Skiern auf eine knapp 35 km lange Expedition am Polarkreis im schwedischen Lappland. Nicht das Sofa, sondern die Schwimmhalle ist das Ziel von Guy Bertemes, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Der Justizvollzugsbeamte aus Lintgen hat als erster Luxemburger den Bodensee schwimmend durchquert. Doch Guy Bertemes ist nicht nur Einzelkämpfer, sondern trainiert auch jugendliche Flüchtlinge.

Un crépuscule pour réveiller l’histoire

Il n’y avait pas que des bons et des mauvais durant l’occupation nazie. Il appartient aux historiens de poursuivre ces pistes tracées par Henri Wehenkel, écrit Denis Scuto.

Russell Crowe versteigert “seine Ehe”

Der Filmstar versteigert über 200 Gegenstände aus der Ehe mit Ex-Frau Danielle Spencer. Die Auktion bei Sotheby’s in Sydney nennt er süffisant “Die Kunst der Scheidung”. Uhren, Kostüme und Gitarren könnten über drei Millionen Dollar bringen.

Vitamin A gegen Antibiotikaresistenzen

Bakterien finden immer neue Möglichkeiten, sich gegen Antibiotika zu schützen. US-Mediziner haben nun einen dem Vitamin A vergleichbaren Wirkstoff entdeckt, der diese Antibiotikaresistenzen überwinden kann.

