Zwei, die Krieg wollen

Trump und Netanjahu scheinen ganz versessen darauf zu sein, endlich einen Krieg vom Zaun brechen zu können, wie Francis Wagner in seinem Editorial schreibt.

Der Wert der Natur

Luxemburg bekommt am Mittwoch ein neues Naturschutzgesetz. Dem Parlament liegt ein umfangreicher Reformtext vor, der das aktuelle Gesetz aus dem Jahr 2004 ersetzen soll. Erstmals erhält die Natur einen Preis. Im Falle von Umweltschäden in bestimmten Gebieten müssen Bauherren und Promotors Kompensationsmaßnahmen durchführen.

Eine Vitrine für das Land

Am Dienstag hat die zweitägige Konferenz “ICT Spring” ihre Tore auf Kirchberg geöffnet. Es ist bereits die neunte Ausgabe der Veranstaltung, die vor allem den Luxemburger IT-Sektor in den Vordergrund stellt. Und in den Jahren hat sich die “ICT Spring” zu einem großen Happening gemausert: Fast 5.000 Teilnehmer aus aller Welt kommen für die zwei Tage ins Land.

Wissen, wo man herkommt

Carlo Parries ist Mediziner. Er arbeitete beim “Contrôle médical”. Nach dem Tod einer Tante wollte er mehr wissen über seine Herkunft. Er recherchierte während etwa 13 Jahren. Vor einigen Monaten präsentierte er das Resultat seiner Forschungen. Das Tageblatt sprach mit dem Autor des Buches “Les Parries au Luxembourg”.

Spannung, Strafen, Wetterkapriolen und … ein Manthey-Sieg!

Das mit über 150 Autos besetzte ADAC Zurich 24h-Rennen, das am vergangenen Wochenende am Nürburgring stattfand, war auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt der Motorsportsaison in der Eifel. Und es hat, wie üblich, erneut von allem gegeben: Wetterkapriolen, Strafen, (glimpflich verlaufene) Unfälle und sogar eine Rennunterbrechung.

Amazon soll Obdachlosigkeit bekämpfen

Seattle leidet unter zunehmender Obdachlosigkeit. Der Wohlstand durch Unternehmen wie Amazon hat gleichzeitig die Armut verstärkt, zeigt ein McKinsey-Bericht. Daher sollen große Firmen Projekte für Obdachlose finanzieren. Amazon droht mit dem Wegfall von Stellen.

Kinder bringen Kinder zurück in die Schule

Wer im Slum von Kalkutta aufwächst, der hat oft schon verloren: Armut, Kinderarbeit, frühe Heiraten, keine Zukunft. Eine Gruppe von Kindern hilft ihren Altersgenossen in den Slums, wieder zurück in die Schulen zu kommen. Mit Erfolg.

