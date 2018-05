Dann sagt uns mal: Warum?

Alvin Sold beschreibt in seinem Editorial, dass die CSV in ihrem Wahlkampf wenig zu bieten hat und die aktuelle Regierung ihre positive Bilanz bislang viel zu wenig verteidigt.

Zum Artikel

“Etwas Gutes tun”

Die luxemburgische Hilfsorganisation “Aide au développement de la santé” (ADS) feiert dieser Tage ihr 20-jähriges Bestehen. Diese Nichtregierungsorganisation (NGO), deren Initiator und Präsident der Escher Kardiologe Dr. Richard Schneider ist, hat sich zum Ziel gesetzt, die Herzmedizin in Vietnam und vor allem in Laos zu fördern.

Zum Artikel

Abrëll 71

De Lëtzebuerger Mee 68 huet am Abrëll 71 stattfonnt. Deemools hunn déi gréisst Schülerdemonstratioune stattfonnt, déi d’Land erlieft hat. De 27. Abrëll 1971 hunn 2.500 Schüler an der Stad manifestéiert. Zu Esch ware se 1.500. Déi Mobilisatioun war awer kee renge Jugendphenomen, mee eng Illustratioun vum déiwe Wandel vun der Lëtzebuerger Gesellschaft.

Bei den Artikel

“Président des riches” ou dynamiteur du “vieux monde”?

Le dimanche 7 mai 2017 à 20 heures, les Français – et les autres – apprenaient ce qui ne faisait de toute façon plus guère de doute depuis un certain débat télévisé: Emmanuel Macron était élu président de la République, battant très largement Marine Le Pen avec un peu plus de 66 pour cent des suffrages et devenait ainsi, historiquement, à 39 ans, le plus jeune locataire de l’Elysée, où il remplacerait officiellement François Hollande une semaine plus tard.

Vers l’article

Von Nischen und Herausforderungen

Im Jahr 1948 schlossen sich die Obermosel-Zeitung und d’Unio’n zum Lëtzebuerger Journal zusammen. Am Montag feiert die Zeitung mit einem Festakt in Anwesenheit des großherzoglichen Paares im Hotel “Le Royal” ihren 70. Geburtstag. Einen Rückblick auf 70 Jahre Lëtzebuerger Journal sowie einen Ausblick auf die Zukunft gab Direktor und Chefredakteur Claude Karger im Interview mit dem Tageblatt.

Zum Artikel

Dieser Grillsommer wird sehr lecker

Mit den ersten warmen Tagen fällt der Startschuss für die neue Grillsaison auf heimischen Balkons und Gärten. Und seit diesem Jahr dürfen sich Würstchen, Gemüse und Co. auf eine neue Begleitung freuen. Die “Sauce BBQ de Luxembourg classique” kommt aus dem Familienunternehmen “Moutarderie de Luxembourg” in Niederanven und ist in der Tradition der klassischen Soßen dieser Kategorie gehalten.

Zum Artikel

Tschechien hat mit Nowitschok experimentiert

Nach Angaben des tschechischen Staatspräsidenten Miloš Zeman hat das Militär seines Landes 2017 mit dem Nervengift Nowitschok experimentiert. Die Reste seien jedoch vernichtet worden. Nowitschok spielte eine Rolle im Anschlag auf den russischen Agenten Sergej Skripal.

Zum Artikel

Klangwelten: Lange Abwesenheiten

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Unsere Musikspezialisten haben sich diese Woche die neuesten Alben von Eels, A Perfect Circle und God is an Astronaut angehört.

Zum Artikel

Russische Robin Hoods müssen ins Lager

Kriminelle haben in der russischen Region Primorje der Polizei den Krieg erklärt, um gegen deren Korruption vorzugehen. Dabei schreckte die Bande jedoch vor Morden nicht zurück. Trotz Sympathien in der Jury sind die Mitglieder nun zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Zum Artikel

Ein Leben mit Behinderung ist lebenswert

Manuel Zube hat das Down-Syndrom. Trotzdem reist er für zwei Monate durch Australien. Dahinter steckt nicht nur ein Urlaubswunsch. Zusammen mit seinem besten Freund will der Deutsche zeigen, was trotz Gendefekt möglich ist.

Zum Artikel