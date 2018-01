„Eine der besten Antworten auf die Migration“

Am Sonntag hat auf Einladung von Präsident Macky Sall die dreitägige offizielle Visite von Großherzog Henri im Senegal begonnen. Neben den Ministern Carole Dieschbourg und Romain Schneider nimmt auch Staatssekretärin Francine Closener und eine große Wirtschaftsdelegation aus Luxemburg daran teil. Wir haben uns mit dem Kooperationsminister unter anderem über Sinn und Zweck der Luxemburger Entwicklungshilfe sowie über Projekte, Gefahren und Zukunftsvisionen in dem westafrikanischen Land unterhalten.

Gerontologe: Ein Job mit Zukunft

Der Beruf des Gerontologen (Alterswissenschaftler) ist ein Beruf, den die Menschheit braucht, ähnlich wie jener des Kinderarztes. Die Patienten sind in erster Linie Menschen im vierten Alter. Dr. René Dondelinger, der unter anderem in der Geriatrie im CHEM Düdelingen tätig ist, stand dem Tageblatt Rede und Antwort.

La malbouffe

Obwohl die französische Küche 2010 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde, ist die „Malbouffe" im französischen „Hexagone" durchaus ein Problem. Ist eine Lebensmittelkennzeichnung nach dem Ampelsystem wie das kürzlich in Frankreich eingeführte Nutri-Score sinnvoll? Dieser Frage geht Philip Michel heute im Editorial nach.

La mort de „Monsieur Paul“

La mort, samedi, du chef français Paul Bocuse, qui allait avoir 92 ans, a suscité un vif émoi dans l'univers gastronomique mondial, où sa réputation était d'autant plus solidement installée qu'il avait développé tout un ensemble de succursales apparaissant comme des ambassades de la gastronomie française.

Jugendherbergen: Nicht nur was für junge Leute

Die Jugendherberge in Burglinster hat ihre Tore geschlossen. Sie war nicht mehr gut besucht, hieß es. Aber keine Sorge: Reisende, die bisher nach Burglinster kamen, können in einer der anderen Herbergen übernachten. Es seien genug Betten verfügbar, so der zuständige Minister.

Türkischer Einmarsch in Syrien: Nächste Eskalation

Erst kamen die Kampfjets, mittlerweile rollen die Panzer, sind Bodentruppen unterwegs. Die Türkei hat ihren angekündigten Militärschlag gegen die von Kurden gehaltene grenznahe Stadt Afrin in Nordsyrien begonnen. Die internationalen Reaktionen reichen von Empörung bis zu stillem Gutheißen. Und trotzdem: Es ist die nächste Eskalation im Krieg um Syrien.