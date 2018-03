Allison Preiss hatte einen United-Flug gebucht, um übers Wochenende für eine Polterfeier von Washington DC in die texanische Hauptstadt Austin zu fliegen. Wie sich herausstellte, hatte die Airline das Flugzeug jedoch überbucht.

Am vergangenen Donnerstag schrieb Preiss auf Twitter, dass United ihr einen Reisegutschein im Wert von 1.300 Dollar angeboten hatte, wenn sie auf ihren Sitzplatz verzichten würde. Als sie auf das Angebot verzichtete, habe man versucht, sie als Kundin mit dem angeblich niedrigsten Ticketpreis von der Passagierliste zu streichen, twitterte Preiss weiter. “Für einen Flug, den SIE überbucht haben. Unglaublich.”

.@united offering $1K in travel credit for an oversold flight. If nobody bites, they will kick off the lowest fare passenger by pulling them out of the boarding line. For a flight that THEY oversold. Unreal.

— Allison Preiss (@allisonmpreiss) 22. März 2018