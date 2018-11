Die Idee entstand im Sommer: Dr. Ing. Edder José Rabadán Santana, der als Forscher an der Fakultät für Wissenschaften, Technologie und Kommunikation an der Uni Luxemburg tätig ist, sprach den Studenten Andrija Djordjevic darauf an, ob er nicht an der Entwicklung eines Satelliten interessiert sei. Der war es – und so schlug die Geburtstunde des Projekts ...