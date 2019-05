Der Unterbietungswettbewerb geht weiter: Deutschlands reichste Unternehmerfamilien nutzen Luxemburg zur Steueroptimierung. Minimale Steuerlast, völlige Legalität – so das Fazit einer Recherche deutscher Medien. Zu den bekanntesten Profiteuren gehören Klaus-Michael Kühne, Theo Müller, Alexander Otto und die Familie Reimann. Was Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichten, bewegt in Luxemburg Folgendes: wenig bis nichts. Doch woher rührt diese Trägheit?

Luxemburgs Politiker haben laut EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici in den letzten Jahren „Fortschritte gemacht, aber sie müssen noch mehr tun“. Die Steuerpolitik bleibt somit die Achillesferse der luxemburgischen Regierung. Selbst die beliebtesten Politiker geraten in Erklärungsnot, wenn am sympathischen Image des Großherzogtums gekratzt wird. Ihre Taktik: Gegenangriff. Eine Mischung aus tatsächlich stattfindender Veränderung und so wohlklingendem wie nichtssagendem „Nation Branding“ soll jegliche kritische Gegenöffentlichkeit verhindern.

Die Vertreter des Finanzplatzes gehen ähnlich vor. Im Gegensatz zur politischen Welt müssen sie ihre Position nicht beschönigen: solange Steuerumgehung legal ist, gehört sie zum „kreativen“ und „innovativen“ Wirtschaftsmodell Luxemburgs. Lobbyisten merken kühl an, dass auch Länder wie Deutschland Steueroasen wie Luxemburg sind – Superreiche müssten nur in das richtige Bundesland ziehen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sich beispielsweise das deutsche Finanzministerium gegen einen EU-Richtlinienentwurf wehrt, der Konzernbilanzen nach Ländern aufgeschlüsselt veröffentlichen würde („Public Country by Country Reporting“). Die Haltung lässt sich als „kier emol fir d’éischt virun denger Dier!“ zusammenfassen.

Demnach werden weder die Gäste noch die Ermöglicher der hiesigen Steueroase kritisiert, sondern vielmehr der Fokus der Aufmerksamkeit verlagert. Die Legitimation des Steuerparadieses ist das Resultat kollektiven Schweigens, Verdrängens und Unwissens. Denn Hand aufs Herz: Die Grenze zwischen legaler Steuervermeidung und illegaler Steuerhinterziehung ist nur von Steuerrechtsexperten identifizierbar. Selbst die journalistischen Recherche-Teams müssen auf komplexe digitale Analyse-Tools zurückgreifen, um sich zu orientieren. Das Resultat: Wenn eine derartige Grenze für normalsterbliche Bürger nicht (mehr) erkennbar ist, kann weder ein sachliches noch ein moralisches Urteil gefällt werden.

Die Folge: Es kann weder eine vernünftige noch eine emotionale Diskussion über das Thema Steueroptimierung in Luxemburg geführt werden. Das Problem findet einfach nicht in der Öffentlichkeit statt. Dabei bietet solch eine transnationale Frage gerade in dem vor sich her dümpelnden Europawahlkampf die ideale Reibungsfläche für angeregte Streitgespräche. Das einzige Problem: In Steuerfragen heißt es auch bei uns Ur-Europäern nach wie vor „Luxembourg first“.