Von Eric Hamus

15 Fußgänger mussten innerhalb von nur zwei Jahren auf den Luxemburger Straßen ihr Leben lassen. Das geht aus einer Statistik hervor, die am Donnerstag im Rahmen einer gemeinsamen Sensibilisierungskampagne der Polizei mit dem Transportministerium und der „Sécurité routière“ veröffentlicht wurde.

Unter die Lupe genommen wurde die Periode zwischen 2016 und 2018, in der 485 Unfälle mit Passantenbeteiligung gezählt wurden. Darin waren insgesamt 513 Fußgänger verwickelt. 123 Personen wurden schwer verletzt, während 15 Personen ihre Verletzungen nicht überlebten. In nur vier Fällen gingen die Passanten ohne einen Kratzer aus den Unfällen hervor.

Von den 509 verletzten Personen waren 54 Prozent weiblich; der Altersdurchschnitt lag bei 39 Jahren. Das sind die nackten Zahlen hinter einem ernsten Phänomen. Zumindest scheint die Tendenz allerdings rückläufig: 2018 kamen mit 147 Fußgängern weitaus weniger Menschen zu Schaden als in den Jahren zuvor (182 in 2016, 180 in 2017).

Bedenklich: Fast 60 Prozent der Menschen wurden auf gerader Straße von einem Wagen erfasst. Nur 18 Prozent der Unfälle ereigneten sich nach dem Abbiegen. 12 Prozent der Fußgänger waren entlang der Straße unterwegs, in acht Prozent der Fälle wurden Menschen auf dem Bürgersteig oder auf dem Fahrradweg angefahren. Während jedes dritte Opfer zwischen 15 und 24 Jahren alt war, sind es doch die älteren Semester, die besonders schwer verletzt wurden. Tatsächlich waren von den 15 Menschen, die bei Unfällen ihr Leben verloren, deren neun älter als 65 Jahre.

Damit wird ein trauriger Trend fortgesetzt, kamen doch in den letzten zehn Jahren insgesamt 55 Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben. Nach 2009 wurden mehr als 1.600 Personen von Autos erfasst. Davon wurden deren 472 schwer verletzt. Nur 14 Menschen blieben nach einem Zusammenprall unverletzt.

Die Kampagne, welche die Polizei gemeinsam mit dem Transportministerium und der „Sécurité routière“ zurzeit veranstaltet, läuft unter dem Motto „Réfléchissez – Gitt siichtbar“. Fußgänger werden dazu aufgerufen, in den dunklen Monaten besonders hell gekleidet auf die Straße zu gehen, damit man auch in den Abendstunden noch für Autofahrer erkennbar bleibt. Radfahrern, Joggern, Passanten und Spaziergängern wird außerdem geraten, reflektierende Westen oder entsprechende Kleidung mit reflektierenden Streifen zu tragen.