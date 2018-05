Ein Unfall auf der A6 sorgt am Dienstagmittag für Verkehrsbehinderungen und Stau auf den Autobahnen rund um Luxemburg-Stadt. Der Crash hat sich auf dem Zessinger Kreuz in Fahrtrichtung Belgien ereignet, die Überholspur ist blockiert. Der Verkehr staut sich auf der A1 bis zur Abfahrt Cents und auch auf der A3 in Richtung Hauptstadt. Hier geht die Blechlawine kurz hinter Liwingen los.

Auch auf der A4 in Richtung Luxemburg-Stadt geht es nur langsam voran. Dort sorgt ein Pannen-Lkw zwischen den Abfahrten Leudelingen-Süd und Leudelingen-Nord für zwei Kilometer Stau.