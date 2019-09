Ein Auto ist am Freitag (6.9.) gegen 10.40 Uhr am Ende der A13 in Richtung Petingen vor dem Kreisverkehr “Biff” in Flammen aufgegangen. Zuvor war das Auto auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren. Zwei nachfolgende Autos konnten nicht rechtzeitig angehalten werden und fuhren ebenfalls auf.

Das melden die Polizei und der Rettungskorps CGDIS. Drei Personen wurden ins Krankenhaus verbracht. Die Autobahn wurde auf der Höhe Sanem für den gesamten Verkehr gesperrt. Zwecks Evakuierung der im Stau stehenden Fahrzeuge wurde die Autobahn gegen 12 Uhr kurz geöffnet, wobei die Straßensperrung erst gegen 13.30 Uhr ganz aufgehoben wurde. fgg