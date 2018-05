Am Donnerstag endete das Testspiel zwischen der Luxemburger Fussballnationalmannschaft und dem Weltranglisten-28 Senegal mit einem 0:0-Unentschieden. 3.816 Zuschauer sahen die Partie im Stade Josy Barthel.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stand Anthony Moris wieder im FLF-Tor, davor bildeten Jans, Malget, Gerson und Carlson die Verteidigung. Wenig überraschend kamen Turpel und Joachim im Angriff zum Einsatz, im Mittelfeld setzte Holtz auf Routinier Mutsch, daneben Rodrigues, Barreiro und Martins.

Die Hausherren boten gegen den Weltranglisten-28. im ersten Durchgang eine ansprechende Leistung und liessen bis auf eine gleich zweifach gefährliche Situation wenig zu: In der 44. prallte der Ball erst gegen den Pfosten, einen Nachschuss aus kurzer Distanz klärte Moris. Torlos ging es demnach in die Pause. In der Anfangsphase hatte Jans den anstürmenden Mutsch über rechts bedient, doch sein Schuss ging neben das Tor. Im zweiten Durchgang senkte sich der Ball von Gerson nach einer Ecke nur ganz knapp hinter der Latte. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz überzeugten gegen die athletischen Gegner durch Konzentration und Diszipliniertheit.

Nach dem Dreh kam Da Mota für Mutsch. Dieser hatte in der 66. eine Riesengelegenheit als ihm Jans den Ball quer über den Rasen zuspielte. Seine Flanke vor das Tor fand allerdings keinen Abnehmer. Eine Schrecksekunde gab es in der 76. als Carlson nach einem Zusammenstoss regungslos am Boden liegen blieb. In der 90. ging Da Mota nach einem Zweikampf zu Boden und zog sich eine Handverletzung zu, da Gegenspieler Niang ihm auf die Hand getreten ist. Es scheint ausgeschlossen, dass einer dieser beiden Luxemburger am Dienstag beim zweiten Testspiel gegen Georgien zum Einsatz kommen kann.