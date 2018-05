Als „Beitrag zur Willensbildung“ sieht OGBL-Präsident André Roeltgen eine Broschüre, die an alle Haushalte des Landes verteilt werden wird und in der die Hauptforderungen der Gewerkschaft aufgelistet sind; Forderungen, die der OGBL in den kommenden Tagen und Wochen auch in direkten Gesprächen mit den Parteien (eine Ausnahme bildet die ADR) vermitteln wird.

Die Gewerkschaft, so ein Kredo des OGBL, sei parteipolitisch unabhängig, aber beileibe nicht neutral. Viele politische Themen würden die Interessen der Arbeitnehmer unmittelbar betreffen.

Ein starker und fortschrittlicher Sozialstaat, leistungsfähige öffentliche Dienstleistungen, ein starkes öffentliches Bildungssystem, ein modernes Gesundheits- und Sozialwesen, der Ausbau des öffentlichen Transports, eine offensive Wohnungspolitik, eine gerechtere Steuerpolitik, ein modernes Arbeitsrecht und eine gerechtere Verteilungs-, sprich Lohnpolitik und eine Europapolitik im Sinne der Beschäftigten gehören hierzu.

Roeltgen stellte die einzelnen Kapitel am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Die meisten sind bekannt, jetzt liegen sie in kondensierter Form vor – laut dem Präsidenten ein nützliches Instrument zur Entscheidungsfindung am Wahltag. Die Gewerkschaft werde genau beobachten, wie viele der Vorschläge und Forderungen in die jeweiligen Parteiprogramme einfließen, und danach entsprechend reagieren.

Nachfolgend einige der wichtigsten Punkte aus der zweisprachigen (deutsch/französischen) Broschüre. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes bleibt eine wesentliche Forderung, ebenso die Reform des Kollektivvertragsgesetzes und eine Stärkung der gewerkschaftlichen Rechte: Immer weniger Beschäftigte würden einem Tarifvertrag unterliegen und hätten somit eine geringe Lohnentwicklung.

Globale Lohnverhandlungen unter Teilnahme u.a. des OGBL sollten im öffentlichen Sektor eingeführt werden. Allgemein fordert die Gewerkschaft eine Verkürzung der Arbeitszeit, eine allgemeine gesetzliche sechste Urlaubswoche, Recht auf freiwillige Teilzeitarbeit und ein „Recht auf Abschalten“, sprich dem Trend, immer und überall beruflich erreichbar zu sein, entgegenzuwirken. Ebenfalls erwähnt werden die Möglichkeit, mit einer Teilpension den Einstieg in die Rente zu vereinfachen, eine Reform des „plan de maintien dans l’emploi“, ein verbesserter Zugang zur beruflichen Weiterbildung, die Reform des Konkursrechtes und der Arbeitsmedizin sowie die Eindämmung der Überwachung am Arbeitsplatz.

Trend zur Privatisierung

In der Rentenfrage fordert der OGBL die Rücknahme verschiedener Verschlechterungen der Reform aus dem Jahr 2012. Zu einem guten Sozialsystem gehöre außerdem eine weitere Verbesserung der Leistungen der Krankenversicherung, die Verallgemeinerung des „Tiers payant“ sowie eine Verbesserung der Situation in den Notaufnahmen und „Maisons médicales“. Im Wohnungsbereich verlangt die Gewerkschaft eine Begrenzung der Preise sowie Maßnahmen gegen Spekulation. Der Steuerhöchstsatz solle außerdem überprüft und der Mindestlohn ganz von der Steuer befreit werden. Arbeit und Kapital sollten steuerlich gleichwertig behandelt werden.

In Sachen Bildungspolitik fordert die Gewerkschaft die Bekämpfung des „schleichenden Trends zur Privatisierung“. Auch die zunehmende Autonomie der Sekundarschulen wird kritisch gesehen. Ein ungesundes Konkurrenzklima zwischen den einzelnen Schulen entstehe hier.

Weiter reklamiert der OGBL die 2014 von der Regierung versprochene und noch immer nicht umgesetzte automatische Anpassung der Familienleistungen.