Am 4. August fängt die BGL-Ligue-Saison 2019/20 an. Drei Tage davor erscheint das Tageblatt-Sonderheft “Ustouss”. Bis zum Start stellen wir Ihnen an jedem Tag eine der 14 Mannschaften vor. Diesmal ist UNA Strassen an der Reihe.

Mit 39 Punkten und Rang sieben in der Abschlusstabelle konnte man dank einer Leistungssteigerung in der Rückrunde im Strassener Lager zufrieden sein. Die fünfte Erstliga-Saison wird mit großer Zuversicht angepeilt, um nahtlos an 2018/19 anzuknüpfen.

Ziele

“Das Auftaktprogramm erscheint mir etwas leichter als im Vorjahr. Natürlich gilt es, einen gelungenen Start zu erwischen, um der Konkurrenz nicht erneut hinterherzuhinken”, so Coach Manuel Correia. “Platz sieben würde ich glatt unterschreiben, doch wir versuchen, noch besser abzuschneiden. Letzte Saison verloren wir sieben von 13 Heimspielen. Zuhause müssen wir demnach erfolgreicher sein. Im Abwehrverhalten haben wir uns stabilisiert, doch unser Hauptakzent liegt ganz klar im Offensivbereich. Wie gewohnt besteht unsere Identität aus gepflegtem Angriffsfußball. Spiele mit Strassener Beteiligung werden auch dieses Jahr reichlich Tore garantieren. Leidenschaft und Teamgeist sind das A und O.”

Neuzugänge und Abgänge

Einige bereits ältere Akteure wie Lafon, Mondon-Konan, Goulard und Jager gingen. Sehr gezielt holte man einige jüngere an Bord. Das Durchschnittsalter wurde gesenkt. Neun Abgängen stehen neun Neuverpflichtungen gegenüber. Für die Defensive entschied man sich u.a. für Tom Siebenaler, der bereits 234 Erstliga-Spiele auf dem Buckel hat. Der gebürtige Pole Alan Stulin ist Anwärter für die linke Abwehrseite. Das Angebot im Mittelfeld erweitert sich durch Rückkehrer Marcel Linn, den Japaner Ryunosuke Hayasaka und den quirligen Khalid Lahyani. Im Angriff hat Coach Correia die Qual der Wahl. Mit den Youngsters Stefan Lopes und Dritro Kelmendi sowie Adnan Basic und Sebastian Szimayer bieten sich genügend Alternativen im Kampf um die heiß begehrten Stammplätze in der Offensive.

Unser Tipp

Strassen wird erneut einen einstelligen Tabellenplatz belegen.

3 Fragen an UNA-Trainer Manuel Correia

Mit Mickael Jager (49 Meisterschaftstore in vier Jahren) ging die Strassener

„Lebensversicherung“ von Bord. Wer soll in dessen Rolle schlüpfen oder wie soll diese

Lücke geschlossen werden?

Manuel Correia: “Ich schätze, dass wir uns recht gut verstärkt haben und insgesamt über die richtigen Spieler verfügen, um diesen Verlust zu kompensieren. Unser Team, das freilich in den kommenden Wochen noch dichter zusammenwachsen wird, hat das nötige Potenzial. Mir ist jedenfalls keineswegs bange, ganz im Gegenteil.”

Wie dicht orientiert sich Strassen an den Top-5, wie hoch liegt die Messlatte und worin bestehen ihre größten Baustellen?

“Wir sind natürlich nicht abgeneigt und werden auch alles dafür tun, uns noch näher

heranzutasten. Aber wir bleiben schön brav mit beiden Füssen auf dem Boden und

benötigen stattdessen einfach noch eine zusätzliche Portion Stabilität. Das allgemeine

Niveau – nicht nur in der höchsten Liga – steigert sich von Saison zu Saison. Die Entwicklung in der BGL Ligue sowie die Veränderungen in verschiedenen Vereinen sind enorm. Wie vor jeder neuen Saison muss – wie übrig – an den Laufwegen gefeilt werden und die sprachliche Kommunikation bildet zumindest vorübergehend ebenfalls eine Baustelle.”

Welche Erkenntnisse aus dem Vorjahr gilt es in der neuen Saison umzusetzen?

“Ab letztem Oktober wurde hervorragende Arbeit geleistet. Die immense Solidarität machte

sich bezahlt und genau jene gilt es in der neuen Spielzeit erneut im Gepäck zu haben. Nach

dem Motto: Einer für alle, alle für einen.”

Lex Bruch

So könnte Strassen spielen:

Der Kader:

Tor: Gabriel Biloa, Jason Gonçalves, Ralph Schon

Verteidigung: Alen Agovic, Denis Agovic, Gautier Bernardelli, Stéphane d’Angelo, Tony Mastrangelo, Tom Siebenaler, Alan Stulin, Quentin Zilli

Mittelfeld: Gilson Delgado, Ryunosuke Hayasaka, Dritro Kelmendi, Khalid Lahyani, Stefan Lopes, Kevin Lourenco, Ben Payal

Angriff: Adnan Basic, Marcel Linn, Benjamin Runser, Kevin Ruppert, Sebastian Szimayer

Neuzugänge: Basic (Titus Petingen), Hayasaka (Tonan Maebashi/JPN), Kelmendi (Fola), Lahyani (Hostert), Linn (Völklingen/D), Lopes (Mondorf), Siebenaler (Differdingen), Stulin (Aachen/D), Szimayer (RFCUL)

Abgänge: Valerio Barbaro (Rodange), Pedro dos Santos (Rosport), Antoine Goulard (Karriereende), Mickaël Jager (Mamer), Alexis Lafon (Karriereende), Patrice Mondon-Konan (Mamer), Bob Simon (Käerjeng), Théo Sully (Hostert), Yuki Tsuchihashi (Ziel unbekannt)