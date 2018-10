Am Samstagmorgen kam es im Merterter Hafen zu einer Umweltkatastrophe. Beim Entleeren eines Tankschiffes wurde ein Schieber falsch gesetzt, so dass hunderte Liter Diesel in die Mosel flossen.

Das Ausmaß der Verschmutzung ist bisher noch nicht geklärt, so die Polizei in einer Mitteilung. Kurz vor der Mittagsstunde waren die Hafenmitarbeiter dabei, ein Tankschiff zu entleeren. Wie es üblich ist, wechselten sie von der großen Pumpe, die den größten Teil des Schiffes leerpumpt, zur kleineren Pumpe, die den restlichen Treibstoff aus dem Schiff herausholen soll. Nur war ein Schieber falsch gesetzt, so dass der Diesel auf das Schiffdeck floss.

Weil das Schiff sich gerade in Schräglage befang, flossen etwa 400 Liter Treibstoff vom Deck in die Mosel. Die Feuerwehr sowie der “Service Dépollution Esch-Sauer” waren im Einsatz, um mit Ölsperren und Aufsagmatten den Treibstoff einzufangen. Der Ölfilm breitete sich allerdings so schnell aus, dass immer weitere Sperren errichtet werden mussten. Neben der Polizei und den Feuerwehren war auch das Wasserwirtschaftsamt vor Ort. Die Schifffahrt auf der Mosel waren während der Arbeiten eingestellt.