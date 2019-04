Plastikmüll steht für die rücksichtslose Umweltzerstörung durch den Menschen wie kein anderes Abfallprodukt. Die Luxemburger Regierung versucht mit verschiedenen Maßnahmen gegen den Einsatz von Einwegkunststoff anzugehen. Ein Überblick.

Verendete Walen mit riesigen Plastikklumpen im Magen, Schildkröten, die sich in Sixpack-Ringen aus Kunststoff verheddern, eine Plastikinsel, die sogar vom Weltraum aus sichtbar ist: Alles Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Plastikmüll wurde zu einem Symbol für die menschengemachte Umweltverschmutzung. Nicht unbedingt zu Unrecht, denn viele Kunststoffe sind extrem langlebig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse und werden wegen der geringen Produktionskosten massenhaft eingesetzt. Mit dem Resultat, dass die Erde förmlich mit Plastik überschwemmt wird.

Um dagegen vorzugehen, hat die Luxemburger Regierung Maßnahmen getroffen. Ein Grundpfeiler der Abfallvermeidung ist der Einsatz von Mehrweglösungen und der Verzicht auf Einwegverpackungen. In einer parlamentarischen Anfrage wollen die CSV-Abgeordneten Françoise Hetto-Gaasch, Octavie Modert und Léon Gloden von der Umweltministerin Carole Dieschbourg (“déi gréng”) wissen, welche konkreten Maßnahmen die Regierung trifft.

2004 wurde der “Eco-Sac” eingeführt. Die stabilen Tüten in zwei verschiedenen Größen gibt es in Supermärkten und Geschäften als Alternative zu den Einwegplastiktüten. Sie kosten weniger als 1 Euro und können, wenn sie kaputt sind, gegen einen unbeschädigten “Eco-Sac” eingetauscht werden. Seit der Einführung der Mehrwegtüte konnten 4.891,5 Tonnen an Plastik eingespart werden. Das entspricht 560 Millionen Einwegtüten.

Kampf gegen den Plastikbecher

Im Gastronomiesektor wurde 2018 die Ecobox eingeführt. Bereits 60 Restaurants und viele Kantinen benutzen die grünen Mehrwegbehälter aus Polybutylenterephthalat (PBT), um nicht mehr auf Einweg-Doggybags angewiesen zu sein. Gegen eine Pfandgebühr von 5 Euro können Kunden ihre Essensreste in der verschließbaren Schüssel mit nach Hause nehmen. Die Ecoboxen können anschließend gespült und wieder benutzt werden. So soll nicht nur Lebensmittelverschwendung, sondern auch unnötiger Plastikmüll vermieden werden.

53 Luxemburger Betriebe haben sich der Initiative “Zero Single Use Plastic Strategy” angeschlossen und sagen dem Einsatz von Einwegplastik den Kampf an. Eine andere konkrete Maßnahme ist das Cup-System oder sogenannte Spülwagen. Dabei handelt es sich um Hartplastikbecher, die immer wieder gespült und erneut verwendet werden können. Der Einsatz solcher Mehrwegbecher auf Festivals und Veranstaltungen sollen den Plastikmüll vermindern. Auch die “Fédération luxembourgeoise de marche populaire” (FLMP) will in Zukunft auf Mehrwegbecher setzen.

Ganz aktuell ist die Kritik an verpacktem Obst und Gemüse. Hier will die Regierung untersuchen, welche rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden können, um den Einsatz von Plastikverpackungen zu reduzieren. Die Regierung führe zurzeit auch Hausmüllanalysen durch. Man will herausfinden, wie viel Müll sich vermeiden ließe und welche Abfälle getrennt gesammelt werden könnten, um recycelt zu werden, erklärt die Umweltministerin in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage.