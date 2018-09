Seit dem Ende des Kollektivurlaubs im Bausektor wird wieder an allen Ecken und Enden des Landes gebaggert, abgerissen, abgesperrt. An vielen Orten wird auch am Straßennetz gearbeitet, was natürlich viele Umleitungen zur Folge hat.

Die Frage, die uns dieser Tage aber wieder einmal beschäftigt, ist die, warum die Baustellen bzw. die damit verbundenen Straßensperrungen nicht abgesprochen und so eingerichtet werden, dass sie nicht zeitgleich stattfinden.

Eines von vielen Beispielen, wie man es nicht tun sollte, ist die Umleitung der Verbindungsstraße Colmar-Berg-Karelshof-Mertzig. Diese Straße ist bereits eine gefühlte Ewigkeit für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Fahrzeuge werden kurz hinter Karelshof nach links Richtung Oberfeulen umgeleitet.

Drei Kilometer weiter, genauer gesagt am Eingang der Ortschaft Oberfeulen, ist aber dann auch diese Straße gesperrt. Die Umleitung wird dort erneut umgeleitet und die Autofahrer müssen einen Schlenker über Niederfeulen machen.

Abgesehen von diesem Schildbürgerstreich ist die Straße zwischen Oberfeulen und Niederfeulen dem jetzigen Verkehrsaufkommen überhaupt nicht gewachsen. Die Straße, die in zwei Richtungen befahrbar ist, ist sehr eng und zudem sind die Straßenränder nicht gesichert. Unnötig, zu erwähnen, dass diese Situation überaus gefährlich ist.

Warum diese Gefahr nicht von denen erkannt wird, die solche Umleitungen planen und einrichten bzw. gleichzeitige Baustellen genehmigen, ist und bleibt wohl ein Rätsel. Ein Kopfschütteln sei erlaubt.