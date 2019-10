Zugelegt hat die Spuerkeess (BCEE; heute auf Platz zwei). Im Vorjahr hatte sie nur den vierten Platz belegt. LuxairTours ist hingegen von Rang zwei im Jahr 2018 auf Platz neun zurückgefallen.

Öffentliche Verwaltungen

Ganz neu in der Top 10 sind das Bierger-Center auf Platz drei und guichet.lu auf Platz 4. „Auffallend ist, dass zwei Organisationen des öffentlichen Sektors in diesem Jahr die Rangliste anführten“, heben auch die Autoren des Berichts hervor. Das zeige, dass die Bürger öffentliche Verwaltungen als Marken betrachten, mit denen sie direkt zusammenarbeiten können.

Im Vergleich zu den 19 anderen untersuchten Ländern – darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Italien – bieten luxemburgische Marken stets einen guten Kundenservice, schreiben die Autoren. Als besonders gut heben sie die Leistungen des Finanzsektors und der Versicherungsgesellschaften hervor.

Was den Luxemburger Handel erfreuen dürfte, ist, dass es abgesehen von PayPal und Amazon kein internationaler Konzern in Luxemburg bis ganz nach oben geschafft hat. Das ist in anderen Ländern anders: In Italien beispielsweise erreichte Amazon den ersten Platz, in Polen war es iSpot von Apple.

Wie KPMG in der Pressemitteilung weiter schreibt, hat die Gesellschaft in Luxemburg 1.002 Menschen befragt und 20 Sektoren abgedeckt. Die Analyse wurde in Zusammenarbeit mit dem Customer Experience Excellence Center von KPMG Nunwood erstellt.