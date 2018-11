Das Außenministerium hat gestern eine umstrittene Methode der Altersbestimmung bei Geflüchteten verteidigt, bei der die Genitalien untersucht werden.

Geben Geflüchtete bei ihrer Ankunft an, dass sie minderjährig sind und es besteht ein Zweifel an dieser Behauptung, dann kann eine medizinische Untersuchung veranlasst werden, bei der die Genitalien untersucht werden. In Luxemburg hat das die Menschenrechtskommission kritisiert – und darauf verwiesen, dass die Methode in Frankreich bereits verboten sei.

Das Außenministerium verteidigt sich: Es könne laut Gesetz vom 18.12.2015 solche Untersuchungen anordnen, verteidigt sich das Ministerium. Das „Laboratoire national de santé“ (LNS) habe die medizinische Expertise entwickelt.

Das Ministerium unterstreicht, dass diese Untersuchungen nicht an allen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten vorgenommen werden, sondern bei denen, die keine Papiere vorweisen können und ein erheblicher Zweifel an den Angaben zu ihrem Alter besteht. Vor 2015 habe man sich bei dieser Untersuchung auf die Röntgenaufnahme des Handgelenks beschränkt. Bei Kindern sieht man auf Röntgenaufnahmen Wachstumsfugen, die bei 18-Jährigen normalerweise verschwunden sind. Ein exaktes Alter kann so aber nicht bestimmt werden. „Diese Methode wurde zu Recht kritisiert“, räumt das Ministerium ein. Heute würden zunächst Handgelenk und Hand durchleuchtet. Wenn diese darauf hinweisen, dass die Person minderjährig sei, wäre die Untersuchung an dieser Stelle beendet.

Bestehe allerdings immer noch der Verdacht, dass die Person volljährig ist, würde eine komplette Untersuchung veranlasst inklusive einer Inaugenscheinnahme der Genitalien. Auch Schlüsselbein und Zähne würden geröntgt. Die Fotos, die dabei entstünden, würden vertraulich behandelt und dienten nur dazu, damit die Mediziner ihren Bericht schreiben können. Die Fotos tauchten genauso wenig im Gutachten des LNS auf wie in der Akte des Ministeriums, so die Behörde.