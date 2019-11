Nach zwei Petitionen, einer Parlamentsdebatte, Unterredungen mit Parteien und einem vom Finanzminister verweigerten Gespräch sehen die Verantwortlichen der ULC (“Union luxembourgeoise des consommateurs”) kaum Fortschritte bei ihrer Forderung nach Bankgebühren, die im Rahmen des Verträglichen bleiben sollten. Jetzt denkt die mitgliederstarke Organisation über eine Protestkundgebung gegen die übertriebenen Tarife nach.

Wie Präsident Nico Hoffmann am Mittwoch erläuterte, wurde der ULC von einer Mitarbeiterin von Finanzminister Pierre Gramegna mitgeteilt, das Regierungsmitglied sehe keinen Anlass für ein Gespräch mit den Konsumentenschützern zu den Themen Gebühren und Filialschließungen und bestätigte damit seine bereits vor Jahren ausgedrückte Position, er wolle sich nicht in Gebührenfragen einmischen. Diese marktliberale Stellungnahme hatte er allerdings nicht nach der Petitionsdebatte zum Thema eingenommen: Damals sollte sich die ABBL (Bankenvereinigung) in einer Charta selbst zu Mäßigung verpflichten.

Da dies nicht geschah und nur wenige Institute zu Kompromissen bei Schalteroperationen gegenüber älteren Kunden bereit waren, will die Vereinigung den Druck jetzt erhöhen. Der Minister hatte für den Fall eines Scheiterns der Charta-Idee angekündigt, die Gesetzestexte zu verschärfen – was er nun allerdings offensichtlich nicht mehr vorhat.

Die zuständige Ministerin für den Konsumentenschutz, Paulette Lenert, halte sich in der Frage ebenfalls bedeckt. Auch fehle weiterhin ein Simulator, mit dem sich die Gebühren verschiedener Institute vergleichen lassen. Ein von der CSSF (“Comité de surveillance du secteur financier”) geschaffenes Instrument erlaube solche Vergleiche nicht. Besonders auf sog. “schlafenden Konten”, Konten also ohne Bewegung, würden manche Institute übertriebene Gebühren von 150 bis 250 Euro pro Jahr verlangen. Für die ULC eine reine Abzocke.

Abzocke bei “schlafenden Konten”

Dass Institute mit starker öffentlicher Beteiligung, wie die Post oder die Staatssparkasse, bei der Praxis der hohen Gebühren und der Filialschließungen stark engagiert sind, stört den Konsumentenschutz daneben ganz besonders; dieser warnt zudem vor Negativzinsen: Bereits jetzt gleichen die Zinsen die Inflation nicht mehr aus, bei Negativzinsen würde es einkommensschwächeren Haushalten immer schwerer fallen, das Grundkapital etwa für einen Immobilienkredit zusammenzusparen und das bei einer Population, von der 18,3 Prozent vom Armutsrisiko bedroht sind.

Des Weiteren beschäftigte sich Nico Hoffmann mit dem Dossier der Sammelklagen. Luxemburg habe immer noch kein Gesetz, das solches juristisches Vorgehen erlaube, auch wenn die Regierung angibt, hieran zu arbeiten. Die ULC sieht sich (und andere Vereinigungen) als möglichen Partner potenzieller Kläger. Zurzeit unterstützt die Konsumentenschutzvereinigung vier Kläger im Rahmen des VW-Abgas-Skandals, Menschen, denen ein Wagen angedreht wurde, der die Werksangaben über den Schadstoffausstoß nicht erfüllt. Die juristische Prozedur laufe noch, so Hoffmann, der deshalb keine Details mitteilen konnte.

Schließlich monierte die Vereinigung auch den aktuellen Krisenzustand auf dem Wohnungsmarkt. Dem Staat gehörten 1.800 Hektar Bauland, das endlich genutzt gehöre. Daneben müssten die Bauperimeter erweitert werden und gegen Spekulanten müsse konsequent etwa mit einer progressiven Grundsteuer vorgegangen werden. Auch müssten die Freibeträge bei Immobilienkäufen überarbeitet und attraktiver gestaltet werden.