Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland damit gedroht, dass ein Militärschlag unmittelbar bevorstehe. “Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach’ dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (…)”, schrieb Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Kurze Zeit später legte er nach – etwas versöhnlicher: Das Verhältnis der USA zu Russland sei “so schlecht, wie es jemals war – inklusive des Kalten Kriegs”. Russland brauche aber die Hilfe der USA für seine Wirtschaft. Alle Nationen müssten “zusammenarbeiten”. Und dann, als Abschluss: “Stop the arms race?” kann nur mit “Das Wettrüsten stoppen?” übersetzt werden – wobei unklar bleibt, wen er hiermit genau anspricht.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018