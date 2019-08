Von Herbert Becker

Einen erfreulicheren Anlass, den Minister zu empfangen, hätten sich der Präsident der OPVI (“Organisation professionnelle des vignerons indépendants”), Ern Schumacher, und seine Winzerkollegen schon gewünscht. Anlässlich der Generalversammlung der OPVI im Mai konnte der Minister wegen der Trauerfeierlichkeiten um Alt-Großherzog Jean nicht zugegen sein; er ließ jedoch verlauten, sich bei nächstbester Gelegenheit den Sorgen und Nöten der Winzerschaft zu widmen. Grund zur Missstimmung bei ihm und all seinen Kollegen, so der Präsident, sei der unabwendbare, enorme Ernteausfall. Die verheerende Frostnacht vom 4. Mai hatte ja schon ihren Teil zu den Einbußen beigetragen, im Schnitt war seinerzeit hier von 30-40 % die Rede, in nicht wenigen Parzellen waren gar 80-90 % zu beklagen.

Doch damit nicht genug: Der mangelhafte Wasserhaushalt vom vergangenen Jahr konnte einmal nicht ausgeglichen werden, dazu kamen die seit Wochen anhaltende Trockenheit und Extremtemperaturen von bis zu 40 °C, die letzten Endes dazu geführt haben, dass das Lesegut, das nicht vom Frost betroffen war, jetzt regelrecht verbrannt ist.

Vor einigen Jahren, so Schumacher, habe man sich zur Qualitätssteigerung der Erzeugnisse neuen Techniken und Erkenntnissen zugewandt. Dazu gehört u.a. die teilweise Entlaubung der Rebstöcke, da die Sonnenbestrahlung einen äußerst positiven Einfluss auf die Aromatik der Trauben hat. Bei den aktuellen klimatischen Verhältnissen sei aber jetzt wohl ein Umdenken angebracht, das heißt, die Sonnenseite soll jetzt geschlossen gehalten werden, denn das Entlauben hat sich für die diesjährige Ernte als fatale Maßnahme erwiesen.

Junge Rebanlagen sind besonders betroffen

Schumacher zeigte der Delegation – darunter auch IVV-Direktor Roby Ley sowie die IVV-Abteilungsleiter André Mehlen und Serge Fischer – eine Rebzeile in der Lage „Wousselt“ mit durch Sonnenbrand vertrockneten Trauben. „Am ärgsten betroffen sind hier junge Anlagen“, so Schumacher. „Diese bringen normalerweise nach drei Jahren eine erste Ernte. Nach Frost und Trockenheit dauert es hier dann noch einmal drei bis vier Jahre, ehe die nächste Ernte zu erwarten ist. Die Winzerkollegen bewässern ihre Weinberge jetzt schon permanent, der Wasserhaushalt des Wurzelwerks ist durch den ausbleibenden Regen jedoch immer noch äußerst gering.“

Minister Romain Schneider zeigte sich sichtlich erschüttert und betroffen vom Ausmaß des zu erwartenden Ernteausfalls und versprach jede nur mögliche Hilfestellung seines Ministeriums.

Gegen Frost und Hagel, so erfahren wir von Roby Ley, können sich die Winzer versichern, gegen Trockenheit und Regenmangel natürlich nicht. Je nach Lage sind die Parzellen zwischen 15.000 und 50.000 Euro pro Hektar versichert, einen Teil der Beiträge subventioniert das Ministerium. Besonders geschädigt wurden die Weinberge um Wintringen, Wellenstein, Stadtbredimus und Greiweldingen, in Ehnen und Wormeldingen ist es nicht so verheerend. Die Delegation fährt in den „Ehnerberg“. Hier finden wir Parzellen vor, an denen nicht eine einzige Traube hängt. „Hier macht es zum großen Teil überhaupt keinen Sinn, Erntehelfer zur Lese einzubestellen“, erklärt Serge Fischer den zahlreich erschienenen Medienvertretern, „denn hier gibt es nichts zu ernten.“

Frank Keyser vom Domaine Keyser-Kohll deutet auf Rebstöcke, die von der immer häufiger auftretenden Rebholzkrankheit Esca befallen sind. Dieser von holzzersetzenden Pilzen hervorgerufene Befall ist in den vergangenen Jahren immer öfter in Erscheinung getreten, 3-4% der Rebstöcke müssen deshalb alljährlich erneuert werden, die Krankheit ist noch relativ unerforscht.

Bleibt für den geneigten Weinfreund nur die Hoffnung, dass das übriggebliebene Lesegut eine ähnlich gute Qualität hervorbringen kann wie das vergangene Erntejahr. Eine Katastrophe dieses Ausmaßes über ein weiteres Jahr hätte schwerwiegende Folgen für die Winzerschaft.