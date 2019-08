Der Blitzer, den die Polizei am Eingang des Tunnels Gousselerbierg an der A7 aufgestellt hat, hat innerhalb von nur einer Woche 2.000 Fahrzeuge abgelichtet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung am Dienstag. Wegen einer Baustelle wurde eine Röhre des Tunnels am 12. August gesperrt und der Verkehr in beide Richtungen über die andere geführt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h.

Auf beiden Seiten des Tunnels werden die Autofahrer mit Schildern darauf hingewiesen, dass die Strecke mit einer Radarfalle überwacht wird. Und dennoch haben sich offenbar viele Autofahrer nicht an das Tempolimit gehalten. Die Polizei und die Straßenbauverwaltung „erinnern daran, dass die Straßen aus Sicherheitsgründen mit Vorsicht genutzt werden sollten und die Höchstgeschwindigkeit einzuhalten ist“.

Am 28. August wandert die Baustelle in die andere Tunnelröhre. Die Arbeiten sollen am 15. September fertig sein.