Eigentlich sind private Silvesterraketen in ganz Luxemburg nicht erlaubt. In den vergangenen Jahren haben die meisten Gemeinden bei dem bunten (und lauten) Treiben jedoch ein Auge zugedrückt. Anders vor dieser Silvesternacht: Große Gemeinden wie Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette, Kayl oder Petingen untersagten die Ballerei explizit.

Wie erwartet, haben sich nicht alle Bewohner der “Verbotsgemeinden” auch daran gehalten. Sehr zum Unmut einiger ordnungsliebender Mitbürger. Insgesamt 64 Mal ließen sie die Apparate der Einsatzzentrale in der Silvesternacht klingeln, um sich über Feuerwerksabschüsse zu beschweren, berichtet die Pressestelle der “Police grand-ducale”.

Polizei fährt nicht auf Feuerwerks-Streife

Bereits um 15 Uhr begann das Feuerwerkstelefon der Polizei, zu bimmeln. Illegal geschossen wurde teilweise bis kurz nach 4 Uhr. Aber das Gros der Beschwerden ging natürlich rund um 0 Uhr ein. Umfassend geahndet wurden die Verstöße übrigens nicht. “Wir hatten keine Extra-Patrouillen unterwegs, die illegale Silvesterkracher suchen”, erklärt eine Sprecherin der Polizei gegenüber dem Tageblatt. “Und um 0.10 Uhr gibt es einfach Einsätze, die wichtiger sind.”

Kamen die Beamten dann tatsächlich am Tatort an, stellte sich die Fahndung nach den Tätern als kompliziert heraus. “Meistens mussten die Kollegen feststellen, dass die Feuerwerkskörper fertig abgeschossen und die Böllerkünstler verschwunden waren”, sagt die Polizeisprecherin. Und häufig konnten auch die gestörten Anrufer nicht angeben, wer eigentlich für das Feuerwerk verantwortlich gewesen war – insbesondere, wenn sie die Lichterscheinungen nur “vom Balkon aus” in mehreren Kilometern Entfernung beobachten konnten.

Immerhin: Einige ganz frühe Kracherfreunde konnte die Polizei aufgreifen. Denn schon am 30. Dezember hatten sich Anrufer bei der Polizei über Feuerwerkskörper beschwert. Und in der Nacht auf Sonntag konnten Polizisten eine Gruppe von Jugendlichen in der Nähe des Waldes in Lorentzweiler aufgreifen. Die Jungs und Mädels schossen nicht nur Böller ab, sondern hantierten auch mit einer Schreckschusspistole. Sie kassierten eine Strafanzeige wegen verbotener Waffen und Ruhestörung.