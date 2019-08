E-Autos werden in Luxemburg immer beliebter. Das dürfte Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) freuen. Doch ob das von ihm postulierte Ziel von 40.000 E-Autos bis zum Jahr 2020 erreicht werden kann, ist mehr als fraglich.

549 Neuanmeldungen von E-Autos gab es in den ersten sechs Monaten 2019. Dazu kommen 376 Plug-in Hybride und 1050 Hybride. Die Elektromobilität scheint beim Luxemburger Autokäufer an Beliebtheit zu gewinnen, denn die Nachfrage steigt stark: Die Zahl der Neuanmeldungen lag bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres höher als im gesamten vergangenen Jahr. 2018 wurden nämlich insgesamt nur 430 E-Autos neu angemeldet. Über diese Nachricht zeigt sich François Bausch in seiner parlamentarischen Antwort auch erfreut.

Prämien winken Käufern

Den Anstieg bei den Neuanmeldungen führt der Minister auch auf die Fördermaßnahme der Regierung zurück. Die gilt für alle ab 2019 neu registrierten Autos. Es gibt es noch keine konkreten Zahlen, wie viele Prämien dieses Jahr ausgezahlt werden. Denn die Autos müssen mindestens sieben Monate auf den in Luxemburg ansässigen Halter angemeldet sein. Aber: Eine Tendenz zeichnet sich laut Bausch schon jetzt ab. Deswegen wurde entschieden, dass die Finanzhilfe über den 31. Dezember 2019 hinaus verlängert wird.

Für Autos und Kleinlaster, die zu 100 Prozent elektrisch unterwegs sind, gibt es einen Zuschuss von 5000 Euro. 2500 Euro gibt es für Plug-In-Hybride und Vans mit CO2-Emissionen von weniger als 50 Gramm pro Kilometer. Motorräder, Quads und Mopeds können mit bis zu 500 gefördert werden. Außerdem können auch Fahrradfahrer Finanzhilfen in Anspruch nehmen. 2019 sind bisher schon 1.775 Finanzhilfeanfragen für Fahrräder oder E-Räder im Verkehrsministerium eingegangen. Davon wurden fast 1.300 bewilligt.

Weit weg von 40.000

In einem Interview im Jahr 2017 bestätigte François Bausch gegenüber dem Tageblatt, dass 20 Prozent der privaten Autoflotte in Luxemburg bis zum Jahr 2020 mit Elektro-Technik fahren sollen. Das wären etwas mehr als 40.000 E-, Hybrid und Plug-In Hybrid Autos. Am 1. Januar 2019 waren in Luxemburg 1.036 E- und 1.758 Hybrid Autos angemeldet. Rechnet man die Neuanmeldungen dieses Jahres hinzu, müssten bis 2020 müssten also 37.000 weitere Autos mit Elektromotor angemeldet werden – rechnerisch ist Bausch Ziel zwar noch zu erreichen, doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist aber fraglich.

Dass die Elektromobilität nicht den durchschlagenden Erfolg feiert, der vielen Gegnern von fossilen Brennstoffen vorschwebt, liegt auch an den Nachteilen, die immer noch nicht von der Hand zu weisen sind. Ungewissheit wegen der tatsächlichen Schadstoffbilanz bei der Produktion, die umstrittenen Herkunft von grundlegenden Ressourcen, die teureren Preise der E- und Hybrid-Autos selbst sowie der Ladestationen für Privatpersonen, die geringe Reichweite… die Liste der Kritikpunkte ist lang.

Eine weitere Alternative zu Benzin und Diesel wird in Luxemburg nur auf dem Papier gefördert. „Wasserstoffautos stoßen lokal keine Emissionen aus, sie können schnell betankt werden – und ihre Reichweite ist relativ hoch”, erklärte ein Mitarbeiter des Nachhaltigkeitsministeriums gegenüber Tageblatt bereits 2017. Doch bisher ist weder ein Wasserstoffauto in Luxemburg angemeldet noch gibt es die dazu passende Tankstelle. Außerdem ist es eine sehr teure Technologie: Für den Mittelklasse-Wasserstoff-Stromer Toyota Mirai müssen Kunden satte 80.000 Euro auf den Tisch legen.