Le 29 novembre est célébrée chaque année la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, comme le proposent diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies.

Jean Feyder*

Cette date du 29 novembre a été retenue en raison de sa signification particulière pour le peuple palestinien. Ce jour-là en effet, l’Assemblée générale a adopté, en 1947, la résolution A/RES/181 (II), connue par la suite sous le nom de „résolution sur le plan de partage“, qui prévoyait la création en Palestine d’un „Etat juif“ et d’un „Etat arabe“, Jérusalem étant placée sous un régime international spécial comme corpus separatum.

Aujourd’hui, plus de sept décennies après l’adoption de cette résolution, aucun progrès n’est à enregistrer en faveur de la création d’un tel „Etat arabe“. L’Etat d’Israël a bien été créé. Les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort depuis qu’en Israël le premier ministre Netanyahu a bloqué ces négociations en s’alliant même ces dernières années avec une coalition de partis d’extrême droite. Les élections qui ont eu lieu en Israël cette année, n’ouvrent aucune perspective de reprise de ces négociations.

Le blocage des négociations a été cimenté depuis qu’aux Etats-Unis, Donald Trump a pris le pouvoir et s’est clairement aligné sur les positions du gouvernement de Netanyahu.

Une rupture sans précédent

Sous Donald Trump, les Etats-Unis ont reconnu unilatéralement Jérusalem comme capitale d’Israël. Ils ont également remis en cause le statut de réfugiés aux Palestiniens déplacés en 1948 et lors des deux premières guerres israélo-arabes en coupant toute aide à l’UNRWA, l’agence des Nations unies en charge des réfugiés palestiniens. Ces changements de la position américaine ont conduit à une rupture sans précédent entre Washington et les Palestiniens. Un autre pas a été franchi le 18 novembre dernier, lorsque les Etats-Unis ont assuré que „l’établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n’est pas en soi contraire au droit international“.

L’Union européenne a réagi à cette annonce unilatérale de Washington en rappelant que sa position „sur la politique de colonisation israélienne est claire et reste inchangée“. Toute activité de colonisation est illégale et compromet la viabilité de la solution à deux Etats et les perspectives d’une paix durable, comme le réaffirme la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies“ adoptée en 2016, a rappelé la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini: „L’UE invite Israël à arrêter toute activité de colonisation, conformément à ses obligations en tant que puissance occupante.“

Jusqu’à 700.000 colons dans les territoires occupés

Cela dit, Israël poursuit sa politique des faits accomplis. Entre 600 et 700.000 colons se sont entretemps établis dans les territoires occupés. Hélas, ni l’UE ni les gouvernements nationaux et les institutions politiques internationales compétentes n’exercent toujours aucune pression digne de ce nom susceptible de forcer les dirigeants israéliens à respecter enfin la légalité internationale.

L’UE aurait pu prendre des sanctions contre Israël comme elle l’a fait contre la Russie accusée de violer le droit international en Crimée et à l’Est de l’Ukraine. Personne ne s’aviserait à criminaliser ces sanctions, comme l’a rappelé Gideon Levy, journaliste de Haaretz, le 5 octobre dernier lors du symposium organisé par le Comité pour une paix juste au Proche Orient (CPJPO).

Le mouvement BDS

Face à cette indifférence de nos Etats, 171 associations de la société civile palestinienne ont réagi en lançant en 2005 la campagne BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions). Comme le précise l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) dans un article publié en septembre dernier dans La Libre Belgique, cette campagne vise à contraindre l’Etat d’Israël à respecter enfin le droit international. „Cette campagne citoyenne non violente a été lancée après 57 ans de déni des droits des exilés palestiniens, 57 ans de discriminations graves envers les Palestiniens citoyens d’Israël et 38 années d’occupation et de colonisation des territoires conquis par l’armée israélienne lors de la „Guerre des Six Jours“ de 1967. Et après le refus de l’Etat d’Israël de démanteler la „barrière de séparation“ construite en Cisjordanie occupée dont le tracé a été déclaré illégal par la Cour internationale de Justice de La Haye en 2004.

Cette situation rend le mouvement BDS tout à fait justifié également aux yeux du CPJPO et de l’UPJB dans la poursuite de ses trois objectifs:

– mettre fin à l’occupation et à la colonisation des territoires occupés par Israël depuis 1967 et démanteler la „arrière de séparation“;

– reconnaître les droits des citoyens arabo-palestiniens à une égalité absolue avec les citoyens juifs de l’Etat d’Israël;

– faire enfin appliquer la résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU de décembre 1948 qui consacre le droit au retour des exilés palestiniens.

J’ai pris part au voyage que le CPJPO a organisé en Palestine en avril dernier et auquel ont pris part deux membres de la Chambre des députés. Nous avons rencontré à cette occasion Omar Barghouti, un des coordinateurs palestiniens de la campagne BDS. Selon celui-ci, le mouvement BDS est appuyé par de larges secteurs de la société civile internationale. Tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Des fonds de pension majeurs comme ceux de Norvège et du Luxembourg ont procédé à des désinvestissements en Israël. Les Eglises protestantes et presbytériennes aux Etats-Unis ont fait de même. Tout comme l’Eglise méthodiste et Bill Gates ainsi que, du moins en partie, l’entreprise G4S.

Le BDS, mouvement antisémite?

Estimant le mouvement BDS comme une menace stratégique contre Israël, le gouvernement de Netanyahu a lancé une vaste campagne pour s’opposer à ce mouvement, pour le diaboliser par tous les moyens. Avec comme résultat qu’en Allemagne par exemple de larges secteurs publics suivent cette campagne et dénoncent le BDS comme un „mouvement antisémite“. Raison utilisée par de plus en plus de municipalités et d’institutions publiques pour interdire la mise à disposition de salles de réunion à des organisations favorables au BDS.

Le Bundestag n’a pas hésité à adopter une résolution qualifiant d’„antisémite“ le mouvement BDS. Cette position est contraire à celle adoptée par la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, qui a clairement précisé: „L’Union européenne se positionne fermement pour la protection de la liberté d’expression et de la liberté d’association, en cohérence avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est applicable au territoire des Etats membres de l’UE, y compris en ce qui concerne les actions BDS.“ Qu’une telle prise de position d’une autorité européenne soit ignorée en Allemagne me paraît assez inquiétant.

Contre toute forme de racisme

Près de 250 intellectuels d’origine juive, principalement des universitaires, dont une proportion importante d’Israéliens, ont adopté un texte dénonçant cette motion du Bundestag allemand en l’invitant à ne pas confondre BDS et antisémitisme. Kairos, une association de chrétiens de Palestine, a clairement pris position contre cette résolution du Bundestag en rappelant dans une motion que le mouvement BDS est ancré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme qui s’oppose à toute forme de racisme.

Pour l’UPJB, l’accusation d’„antisémitisme“ est le seul argument qui reste à la propagande israélienne pour empêcher toute pression envers un Etat qui bafoue sans cesse, depuis qu’il existe et de plus en plus gravement, le droit international ainsi que les droits humains les plus élémentaires. Les attaques contre le BDS ont pour seul objectif de perpétuer l’impunité internationale dont jouit cet Etat.



* L’auteur est ancien ambassadeur et membre du CPJPO.