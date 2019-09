Luxemburg blickt auf Differdingen. Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause wird am Mittwochvormittag öffentlich übertragen. Brisant: Bürgermeister Roberto Traversini (“déi gréng”) äußert sich zu Vorwürfen, dass bei der Sanierung um Umklassierung eines von ihm geerbten Gebäudes nicht alles einwandfrei gelaufen ist. Die Oppositionsparteien DP und “déi Lénk” fordern einen Rücktritt.

Traversini verkündete gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwochvormittag, dass das erste Votum zum neuen Allgemeinen Bebauungsplan (PAG) im Juni annulliert wird und eine weitere Sitzung am 9. Oktober stattfinden soll. Er selber habe aber in der Hinsicht keinen Fehler gemacht und sei rechtlich dazu befugt gewesen, an der Abstimmung im Juni teilzunehmen.

Dabei bezog er sich auf eine Jurisprudenz, die er vom Innenministerium erhalten haben soll. So wolle er ein Gerichtsverfahren verhindern, das viel Zeit in Anspruch nehmen würde – und zwar weit mehr als die drei Monate infolge der Verlängerung der PAG-Prozedur, ergänzte Traversini.

Anschließend äußerte sich der grüne Schöffe Georges Liesch zu dem Thema. Entsprechende Genehmigungen zum Hauptgebäude und zum Garagenhaus, die der Gemeindevater geerbt hatte, lägen vor und könnten von den Räten vor Ort eingesehen werden.

Interpellation von DP, LSAP und “déi Lénk”

Von den Oppositionsparteien DP, LSAP und “déi Lénk” folgte harsche Kritik. Nach wie vor blieben viele Fragen offen. Für die besagten Parteienvertreter sei es klar, dass Traversini CIGL-Mitarbeiter angestellt habe. Das CIGL ist ein gemeinnütziger Verein, der eigentlich Hilfsbedürftigen unter die Arme greifen soll.

Der DP-Gemeinderat François Meisch wirft dem Bürgermeister “ungeheuerlichen Machtmissbrauch” vor und verlangt, dass ein unabhängiger Experte in dem Vorfall herbeigerufen wird. Die gesamte Affäre werfe ein negatives Licht auf die Gemeinde Differdingen und habe das Vertrauen der Bürger in die Verantwortlichen geschädigt.

Meisch warf ferner die Frage auf, inwiefern die CSV-Vertreter über den Vorfall informiert waren. Er habe das Dossier mittlerweile an die Justiz weitergeleitet, da es sich um einen “schweren Strafbestand” handele.

Opposition fordert reibungslose Aufklärung

Die LSAP verlangt “vollkommene Transparenz” und zeigt sich geschockt wegen der Vorwürfe. Während DP und die Linke einen Rücktritt des Bürgermeisters fordern, würden die Sozialisten in erster Linie eine Aufklärung und Beweise verlangen. Nun falle es der Partei jedoch “immer schwieriger, ihre ursprüngliche Position beizubehalten”. Vor allem zu den CIGL-Arbeiten fordert die LSAP Erklärungen.

“Hei gëtt de Ball, net de Mann gespillt”, lautete indes das Fazit des grünen Gemeinderats Fränz Schwachtgen, dem sich Jerry Hartung von der CSV anschloss. Es seien viele Fragen offen, die geklärt werden müssen – doch das erfordere Zeit.

“Politische Revanche”

Scharfe Kritik in Richtung DP, LSAP und “déi Lénk” äußerte hingegen KPL-Vertreter Ali Ruckert. Er selber sei ein politischer Gegner des Bürgermeisters, schließe sich jedoch der restlichen Opposition nicht an. “Es scheint mir, als ginge es hier nicht um ein Gartenhaus, sondern um eine politische Revanche. Die DP hat bei den letzten Wahlen viele Gemeinderäte verloren.” Außerdem hätten besagte Parteien bei der Pressekonferenz am 11.9. ein Dokument vorgelegt, das das Logo der kommunistischen Partei trägt.

“Ja, der Bürgermeister ist schuldig und hat dies heute zugegeben”, relativierte Ruckert. “Er hat nicht gewusst, dass sich sein Haus in einem Naturschutzgebiet befindet. Ferner ist er schuldig, die Arbeit von CIGL-Personal während vier Stunden für dieses Gebäude in Anspruch genommen zu haben. Das ist aber kein kriminelles Vorgehen. Wir sind ein politisches Gremium und kein Gericht – und sollten das Ganze politisch behandeln.”

Das Stänkern einzelner politischer Akteure in den vergangenen Monaten sei nicht tragbar. “Hei mierken d’Leit zu recht, wat fir e knaschtesche Betrib d’Politik ass, an d’Oppositioun dreet dozou bäi”, so Ruckert abschließend.

Im Anschluss gab Traversini zu, dass er Fehler begangen habe. Er würde sich der Justiz stellen und entsprechenden Strafen akzeptieren.