101 Menschen haben sich 2017 in Luxemburg mit HIV infiziert. Das geht aus dem Bericht des Aids-Überwachungskomitees hervor, der am Montag erschienen ist. Die Zahl stellt den höchsten jemals im Großherzogtum festgestellten Wert dar. “Ein trauriger Rekord”, schreibt das Gesundheitsministerium darum im Geleitwort.

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Luxemburg verdoppelt: 2017 haben sich 74 Männer und 27 Frauen mit dem Virus infiziert. 2007 waren es 47. Das Aids-Komitee schätzt, dass insgesamt 1.081 Menschen in Luxemburg mit HIV leben. 812 von ihnen werden medikamentös behandelt.

Das Virus gelangt inzwischen über andere Wege in den Körper der Betroffenen: Während bis zur Jahrtausendwende Homo- oder Bisexuelle zu den gefährdetsten Personengruppen gehörten, sind es seit der jüngeren Vergangenheit vor allem Heterosexuelle, die die Bilanz anführen. 49 Menschen infizierten sich 2017 beim heterosexuellen Sex. Dem ...