Die Politik wird am Donnerstag in Luxemburg still stehen. Nach dem plötzlichen Tod des grünen Staatssekretärs Camille Gira am Mittwochabend wurden zahlreiche Termine abgesagt. Darunter die Parlamentssitzung und eine Pressekonferenz über Lebensmittelverschwendung, an der seine Parteikollegin und Umweltministerin Carole Dieschbourg teilnehmen sollte. Auch eine Pressekonferenz von Transportminister François Bausch über die luxemburgische Mobilitätsstrategie wurde abgesagt.

Auch die Äzrtevereinigung AMMD, die eigentlich am Donnerstag nach ihrer Generalversammlung am Mittwochabend eine Pressekonferenz halten sollte, hat diese “aus Respekt nach dem Tod des Staatssekretärs” abgesagt.

Die Politik trauert. Allem voran bei “déi gréng”, der Partei, der er seit ihren Anfängen angehörte. Parteipräsident Christian Kmiotek sprach im Kurznachrichtendienst Twitter von einem großen Mann, geradlinig sowohl innen wie außen. “Umgefallen wie eine Eiche im Sturm.” Viviane Loschetter, die grüne Fraktionspräsidentin im Parlament postete ein Foto und schrieb nur ein Wort: “Immortal”, “unsterblich”.

“Ein Entwurf, an dem er sein Leben lang arbeitete”

Auch in der Regierung sitzt die Trauer tief. So schrieb Bausch, ein langer Weggefährte des Staatssekretärs: “Enorme tristesse”. Die Regierungskollegen der anderen Parteien zeigten am Mittwoch auch ihre Betroffenheit. Premierminister Xavier Bettel (DP) schrieb auf Twitter, er sei “sehr traurig”. Er wünschte Giras Familie viel Mut. “Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner lieben Frau und seinen Kindern.”

Ech sinn déif getraff an immens traureg iwwer deen onerwaarten Doud vum Staatssekretär, Kolleg a Frënd Camille Gira. Am Numm vun der Regierung an a mengem perséinlechen Numm wënschen ech der Famill Courage. Eis Gedanken an eis Matgefill ass bei senger léiwer Fra a senge Kanner. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 16, 2018

Finanzminister Pierre Gramegna (DP) sprach ebenfalls sein “aufrichtiges Beileid” aus und erinnerte, dass Gira verstarb, als er “einen Entwurf vorstellte, an dem er sein Leben lang arbeitete”. Der Staatssekretär war gerade dabei seine Reform des luxemburgischen Naturschutzes im Parlament vorzustellen, als er zusammenbrach. Es war einer seiner wichtigsten Projekte.

“Das Parlament ist tief betroffen”

Auch Giras Kollegen im Parlament zeigten sich tief bestürzt. Seit 1994 war er Abgeordneter, bevor er 2013 in die Regierung einzog. Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo kommunizierte bei seiner Ankündigung, dass die Sitzung von Donnerstag abgesagt ist: “Das Parlament ist tief betroffen.”

Die politischen Gegnerschaften wurden beiseite gelegt: Die CSV äußerte am Donnerstagmorgen ihr Mitgefühl. “Mit ihm hat das Land einen engagierten, kompetenten und konsequenten Politiker verloren”, so die größte Oppositionspartei in einer Mitteilung. “In der Region und weit darüber hinaus schätzte man den bodenständigen Grünen, der als Bürgermeister, Abgeordneter und Staatssekretär stets die Nähe zu den Menschen suchte und pflegte.”

Gira war lange in der Beckericher Gemeindepolitik aktiv. Ab 1982 war er erster Schöffe, acht Jahre danach wurde er Bürgermeister.