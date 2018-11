LSAP, DP und Grüne wollen den kostenlosen öffentlichen Transport in Luxemburg einführen. Die Transportgewerkschaft Landesverband ist dagegen und fordert mehr Investition in Bahn und Busse.

Die Transportgewerkschaft Landesverband hat sich am Montag in einer Mitteilung gegen den kostenlosen öffentlichen Transport in Luxemburg ausgesprochen. “Ein kostenloser öffentlicher Transport kann den Mangel an Attraktivität nicht wettmachen”, meint die Gewerkschaft und nennt das fehlende Angebot im ländlichen Raum, Verspätungen sowie überfüllte Züge und Busse als Hauptprobleme.

Die Gewerkschaft geht sogar weiter und fordert, dass noch mehr Personal eingestellt wird, “um die Kundenbetreuung zu verbessern”. Der Landesverband schlägt vor, dass die luxemburgischen Fahrkarten bis zum ersten Bahnhof hinter der Grenze gültig sind, um den Verkehr für die Pendler zu erleichtern. “Gleiches müsste natürlich auch in die andere Richtung gelten”, meint die Gewerkschaft. Auch die Gewerkschaft Syprolux hatte sich am Wochenende gegen den kostenlosen öffentlichen Transport ausgesprochen.

Koalitionäre verhandeln

Die DP, die LSAP und “déi gréng” arbeiten gerade an einem neuen Koalitionsvertrag. Während fast nichts aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit dringt, wurde kürzlich bekannt, dass die drei Parteien den kostenlosen öffentlichen Transport in Luxemburg einführen sollen. Wie das Polit-Magazin Reporter berichtete, würden dem Staat damit Einnahmen von 66 Millionen Euro fehlen, die bisher durch den Ticketverkauf eingetrieben wurden. Um dies zu finanzieren, soll die Kilometerpauschale der Arbeitnehmer reduziert werden.

Bisher ist unklar, ob die Maßnahme es tatsächlich in das Koalitionsprogramm der drei Parteien schaffen wird. Transportminister François Bausch (“déi gréng”) meinte am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass keiner weiß, was im Koalitionsprogramm steht, er “aber schon kritisiert wird”. Er dementierte allerdings nicht, dass über den kostenlosen öffentlichen Transport verhandelt wird.

Et ass schon erstaunlech, et wees zwar nach keen wat am Koalitiounsaccord wierklech wärd dranstoen, mais en get awer schon kritiséiert 🤔 — Francois Bausch (@fbausch) November 24, 2018

Der kostenlose öffentliche Transport stand in den Wahlprogrammen der drei Parteien, auch wenn François Bausch sich im Laufe des Wahlkampfes eher zurückhaltend äußerte. Genau wie die Gewerkschaft Landesverband, in der er seine ersten politischen Schritte machte, war er der Meinung, dass der Ausbau der Qualität an erster Stelle stehen müsse. Gratis sei der öffentliche Transport sowieso nicht, erklärte er noch in einem Gespräch auf dem Sender RTL am 3. Oktober. Wenn er kostenlos wäre, müsse er über die Steuern bezahlt werden, so der Transportminister damals.