Am Samstagnachmittag kam es auf Kirchberg zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Tram auf der Höhe eines Einkaufszentrum. Ein Wagen wollte in ein unterirdisches Parkhaus fahren, übersah eine rote Ampel und rannte in die Tram.

Bei dem Unfall wurde, wie die Polizei uns versicherte, niemand verletzt. Es kam lediglich zu Sachschaden. Die Tram konnte nicht weiterfahren. Auch die restlichen Bahnen mussten stehenbleiben, da das Netz blockiert war.