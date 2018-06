Die Tram wird ab dem 27. Juli in Luxembourg-Stadt bis zur “place de l’Etoile” fahren. Das hat die Bertreibergesellschaft Luxtram am Montag angekündigt. Bisher fuhr das neue Transportmittel, das am 10. Dezember 2017 in Betrieb genommen wurde, lediglich von der Luxexpo bis zur Roten Brücke.

Die Tram wird drei neue Haltestellen anfahren: Theater, Faïencerie und eben Stäreplaz. Die Nutzung der Tram wird vom 27. Juli bis zum 16. September kostenlos sein.

Nur 20 Stundenkilometer

Während der Schueberfouer, die vom 23. August bis zum 11. September stattfinden wird, wird die Tram öfters fahren als normal: Von Sonntag bis Donnerstag wird sie bis 1.30 Uhr in der Nacht fahren. Freitag und Samstag sogar bis 2.30 Uhr in der Nacht.

Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, wird sie zwischen den Haltestellen Theater und Faïencerie, die sich ja an den beiden Extremitäten der Fouer befinden, nur mit 20 Stundenkilometer fahren.