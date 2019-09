Die bekannte Feinbäckerei Namur erfindet sich mit der Eröffnung einer Filiale im Einkaufszentrum „Cloche d’Or“ neu. Daisy Schengen sprach mit Direktor Max Nickels über die Zukunft des seit 1863 in Luxemburg tätigen Unternehmens, veränderte Kundengewohnheiten und den Wert des Handwerks heute.

Foto: Max Nickels steht gemeinsam mit seiner Schwester Anne als die 6. Generation im Familienbetrieb vor.

Tageblatt: Herr Nickels, wie passen der neue moderne Standort im Einkaufszentrum „Cloche d’Or“ und die Traditionspatisserie Namur zusammen?

Max Nickels: Traditionsbetrieb bedeutet nicht, dass wir nur in der Hauptstadt präsent sind. Wir haben uns von Anfang an für diesen neuen Standort interessiert, weil hier ein neues Stadtviertel entsteht, uns das Konzept für das Projekt gefallen hat und wir bisher in der Umgebung keine Filiale hatten.

Unsere nächstgelegenen Standorte befinden sich im Einkaufszentrum „Belle Etoile“ und im Bahnhofsviertel. Ich denke jedoch nicht, dass Kunden, die sich zur „Belle Etoile“ begeben, danach zur „Cloche d’Or“ fahren oder umgekehrt. In diesem Sinne gibt es da keine Art Überangebot. Die Standortwahl stellt darüber hinaus eine Art Erneuerung von Namur dar. Es ist eine neue Etappe in unserer Unternehmensgeschichte.

Wer Namur in der rue des Capucins in der Oberstadt kennt, wird beim Betreten der neuen Filiale überrascht sein …

Das ist gewollt. Es geht darum, Namur ein neues Image zu verleihen. Das Ambiente ist „jünger“, es gibt andere Tische und andere Stühle … Das Raumangebot ist mit 120 Sitzplätzen auf rund 300 Quadratmetern großzügig gestaltet. In unserem Konzept, das wir hier umsetzen, stehen vier Werte im Vordergrund, zu denen wir uns verpflichten und die die Filiale hier widerspiegelt. Wie zum Beispiel die Bereiche der herzhaften und der süßen Speisen, wo die Gäste durch Glasabtrennungen einen Einblick in die Herstellung bekommen. Die Küche und die herzhaften Speisen, die hier angeboten werden, werden vor Ort produziert.

Sie haben die neue Filiale am 2. Juli eröffnet. Welche Erfahrungen haben Sie bisher sammeln können?

Der Sommer, besonders der August, ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um in Luxemburg etwas Neues zu eröffnen. Anfangs öffneten wir morgens um 8 Uhr, doch das hat sich von der Gästezahl her nicht gelohnt. Ich kann mir vorstellen, dass der Beginn des neuen Schuljahrs im nahe gelegenen „Lycée Vauban“ das Frühstücks- und Mittagsgeschäft ankurbeln wird. In Luxemburg beginnt das öffentliche Leben nach der Sommerpause, ab September, wieder.

In Bezug auf die Filiale in der Hauptstadt haben Sie mögliche Änderungen erwähnt. Sind schon welche konkret vorgesehen?

Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Das Geschäft in der Oberstadt besteht seit rund 30 Jahren und ist traditionell, altmodisch eingerichtet. In dieser Zeit haben sich die Gewohnheiten der Kunden grundlegend geändert. Vor 30 Jahren war die Bäckerei während der Mittagszeit gut besucht, am frühen Nachmittag war anschließend Kaffeezeit. Vor dieser Zeit, in meiner Kindheit, war die Patisserie zur Mittagszeit geschlossen. Nach dem Mittagessen zu Hause kamen die Damen zu uns, um Kaffee zu trinken und Karten zu spielen, bis etwa 18 Uhr war das Geschäft voll mit Gästen.

Heute ist das unvorstellbar, nur ein paar Gäste sitzen in der Mittagsstunde noch in der Patisserie. Danach wird es ruhiger. Außerdem ist das kulinarische Angebot zur Mittagszeit in der Hauptstadt enorm gewachsen. Manche Gastronomiebetriebe haben nur in der Mittagsstunde geöffnet.

Wir müssen zudem nun einen Blick darauf werfen, wie sich das Einkaufszentrum Royal-Hamilius, die Tram, die gesamte Umstrukturierung der Hauptstadt und die Veränderungen in der Geschäftswelt auf uns auswirken werden. Anhand dieser Veränderungen müssen wir uns dann überlegen, ob und falls ja, wie wir umbauen und ob wir noch am Standort festhalten wollen.

Die dritte Filiale von Namur, die außerhalb der Hauptstadt in den 80er Jahren eröffnet wurde, war jene in der Escher Alzettestraße. Wie ist es um die Zukunft an diesem Standort bestellt?

Das Geschäft in der Alzettestraße bleibt genau so, wie es bisher schon war. Es gibt derzeit keine Überlegungen, was mögliche Änderungen betrifft.

Wer Namur sagt, denkt auch an Familienbetrieb. Zurzeit lenkt mit Ihnen und Ihrer Schwester Anne die sechste Generation die Geschicke des Unternehmens. Wird Namur auch weiterhin in Familienhand weitergeführt werden?

Ich würde sagen ja. Es ist angedacht, dass es ein Familienbetrieb bleiben soll.

Auch ein Familienunternehmen braucht Personal. Teilen Sie die Sorgen im Handwerk in Bezug auf die Rekrutierung von Angestellten?

Viele unserer Mitarbeiter kommen aus Frankreich. Bei Auszubildenden aus Luxemburg, die ihre Lehre erfolgreich beendet haben und in ihrem Beruf arbeiten, muss man als Betrieb damit rechnen, dass sie sich ebenfalls beim Staat oder bei einer Gemeinde beworben haben. Mit deren Gehaltsstruktur können Handwerksbetriebe nicht mithalten. Hierin reihen sich auch die neuen Regelungen zur Erhöhung des Mindestlohns ein. Die Preise steigen, die Löhne auch – aber wenn wir ein Croissant für zehn Cent mehr verkaufen, lassen die Beschwerden nicht lange auf sich warten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – für das Unternehmen, für die neuen Projekte, für Ihren Beruf als Feinbäcker –, welcher wäre das?

Das neue Projekt soll ein großer Erfolg werden. Wir stehen für Qualität, für Handwerk. Ich habe das Gefühl, dass diese Werte schwinden. Die Kunden kaufen mit den Augen, lassen sich durch schöne Verpackungen verführen und legen weniger Wert auf den Inhalt. Der Geschmack tritt an zweite Stelle. Es geht darum, den Wert des Handwerks hervorzuheben. Der Kunde muss bereit sein, den Preis dafür zu zahlen.

Ist die Patisserie der Zukunft mehr als „nur“ ein Ort zur Nahrungsbeschaffung bzw. -aufnahme?

Sie sehen es selbst: Früher waren wir Patissiers/Confiseurs. Später kam das „Traiteur“-Handwerk hinzu, daraus entwickelte sich die Küche für die Mittagspause. In dieser Filiale haben wir unser Sortiment durch eine „Epicerie fine“ erweitert, die wir derzeit ausweiten. Wir nutzen alle Facetten unseres Handwerks, denn wir müssen mit der Zeit gehen.