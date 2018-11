Von heute bis zum 23. Dezember findet wieder der traditionelle “Escher Krëschtmoart” auf dem Stadthausplatz statt. Er ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet, wartet mit 30 Ständen und jeweils von Donnerstag bis Sonntag mit einem weihnachtlich abgestimmten Unterhaltungsprogramm auf.

Von unserer Korrespondentin Christiane Wagner

Der Escher Weihnachtsmarkt ist der erste, der hierzulande seine Tore öffnet. “So kommen unsere Gäste in den Genuss echter Weihnachtsstimmung, bevor der große Trubel überall losbricht. Zudem können unsere treuen Händler gute Geschäfte machen, da wir bereits zwei Wochen vor Beginn der Konkurrenzmärkte in der Großregion wie etwa Trier geöffnet sind”, erläutert Koordinator Fränz Schintgen vom Escher City Tourist Office (CTOE).

Seit sechs Jahren organisiert der Fremdenverkehrsverein die weihnachtliche Attraktion in Eigenregie. “Wir wollten einen traditionellen ‘Krëschtmoart’ schaffen, der durch seine Gemütlichkeit, sein Waren-, Restaurations- und Animationsangebot ein Treffpunkt für alle Escher ist. Das ist uns im Großen und Ganzen gelungen. Unser Konzept vom ‘geschlossenen Weihnachtsdorf’ ist aufgegangen.” In der Mittagsstunde oder nach der Arbeit würde man sich unter Kollegen treffen, die Konzerte und Veranstaltungen zögen zusätzliche Besucher an. Immer häufiger sehe man Familien mit Kindern, da auch für die Kleinen so einiges geboten werde, so der Verantwortliche weiter. Aufgrund des Erfolges halte das CTOE am bewährten Konzept fest. Pläne, den “Krëschtmoart” auf die Geschäftsstraßen oder den Gerichtsplatz ...