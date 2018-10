Von 2011 bis 2017 war Olympiakos Piräus siebenmal in Folge griechischer Meister und konnte auf die Dienste von Topspielern wie Javier Saviola, Esteban Cambiasso, Ibrahim Afellay oder Eric Abidal zählen. Diese Serie riss 2018. Nach einem Chaosjahr backt der Verein, der den Spitznamen “Legende” trägt, kleinere Brötchen. Einige Stars gibt es trotzdem noch in den Reihen des Vereins aus dem historischen Hafen von Athen. Vor dem Duell in der Europa League gegen den F91 Düdelingen (morgen, 18.55 Uhr, im Stade Josy Barthel) stellt das Tageblatt Ihnen die Führungsspieler der Griechen vor.

Yaya Touré: Der Ivorer ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist der offensive Mittelfeldspieler 35 und hat den Zenit seiner Karriere überschritten. Im vergangenen Sommer wurde sein Vertrag bei Manchester City aufgelöst, nachdem er acht Jahre in Diensten der “Citizens” gestanden und in dieser Periode 316 Partien (79 Tore, 50 Vorlage) für den Topverein aus der Premier League bestritten hatte. In der vergangenen Saison kam er aber nur noch auf zehn Einsätze. Auch bei Olympiakos ist er nicht erste Wahl. Seit seinem Engagement in Piräus stand er erst zweimal in der Startelf. Am Sonntag wurde er bei der 0:1-Niederlage gegen OFI Kreta bereits nach 45 Minuten ausgewechselt.

Konstantinos Fortounis: Fans des 1. FC Kaiserslautern ist der Spielmacher ein Begriff. Von 2011 bis 2014 stand der 26-Jährige bei den Pfälzern unter Vertrag. Der griechische Nationalspieler lief in der 1. und 2. Bundesliga für die Pfälzer auf, allerdings mit mäßigem Erfolg. Seit seiner Rückkehr in die Heimat ist er einer der Führungsspieler von Olympiakos Piräus (165 Spiele, 54 Tore, 48 Vorlagen).

Daniel Podence: Wie etliche andere portugiesische Spitzenspieler kommt der 22-Jährige aus der hoch angesehenen Sporting-Akademie. Auch Podence ergriff im Sommer die Flucht und löste den Vertrag bei seinem Heimatverein auf, nachdem gewalttätige Anhänger den Platz gestürmt und seinen Mitspieler Bas Dost verletzt hatten. Bei Olympiakos ist der Rechtsfuß, der meistens auf der linken Seite aufläuft, seit Saisonbeginn eine feste Größe.

Bibras Natcho: Klingt spanisch, ist aber ein Israeli. Der defensive Mittelfeldspieler kennt sich mit Luxemburg bestens aus. 2012 lieferte er in der WM-Qualifikation bei den zwei israelischen Siegen gegen Luxemburg (6:0, 3:0) drei Vorlagen ab. Damals stand er noch bei ZSKA Moskau unter Vertrag. Als einziger aktueller F91-Akteur stand Tom Schnell gegen Israel für die FLF-Auswahl auf dem Platz. Natcho kam in dieser Saison vor allem in der Europa League zum Einsatz.

Christian Karembeu: Nein, der ehemalige französische Nationalspieler hat kein Comeback gewagt. Karembeu war ab 2013 strategischer Berater des Vereins und wurde später Sportdirektor. Von 2001 bis 2004 stand er für die “Legende” auf dem Platz.