Der südafrikanische Radprofi Daryl Impey hat vor der Schlussetappe der Tour Down Under die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der 33-Jährige wurde am Samstag nach 151,5 Kilometern von McLaren Vale nach Willunga Hill Zweiter hinter dem Vorjahressieger Richie Porte und übernahm damit Platz eins des Klassements vom dreimaligen Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei. Vor der sechsten und abschließenden Etappe am Sonntag in Adelaide hat Impey nun beste Chancen, seinen knappen Vorsprung auf den Australier Porte zu verteidigen.

Die beiden Profis sind zeitgleich, doch der Südafrikaner liegt wegen besserer Platzierungen vorne. Noch nie konnte ein Fahrer bei der Tour seinen Gesamtsieg erfolgreich verteidigen. Nikias Arndt war mit 13,06 Minuten Rückstand auf Porte und als 55. bester Deutscher. André Greipel wurde mit etwas mehr als einer halben Stunde Rückstand 97. auf der Etappe.

Luxemburger im Mittelfeld

Laurent Didier hatte als bester Luxemburger diesmal etwas mehr zu kämpfen und rollte 1:47 Minuten nach Richie Porte als 41. über die Ziellinie. Der Fahrer aus dem Team Segafredo fällt damit um vier Plätze auf den 31.Rang im Gesamtklassement.

Ben Gastauer verbessert sich wieder ordentlich um elf Ränge: Der “AG2R La Mondiale”-Fahrer liegt in der Gesamtwertung auf Rang 49, nachdem er die fünfte Etappe als 46. Fahrer beendet hat.