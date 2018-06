Andrea Pasqualon hat die Königsetappe der Skoda Tour de Luxembourg zwischen Eschweiler/Wiltz und Differdingen gewonnen und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Italiener vom Team Wanty – Groupe Gobert hatte sich bereits am Freitag in Schifflingen behaupten können.

Die Entscheidung fiel am letzten Anstieg des Col de l’Europe, wo sich eine Gruppe mit unter anderem dem Leopard Pit Leyder und dem Differdinger Olivier Pardini absetzen konnte. Nicht in der Gruppe vertreten, waren Alex Kirsch (WB Aqua Protect) und der Führende nach der Schifflinger Etappe, Alexander Krieger (Leopard).

Leyder bester Nachwuchsfahrer

Den Sprint der Gruppe gewann Pasqualon knapp vor dem Franzosen Angelo Tulik (Direct Energie). Pit Leyder wurde zeitgleich 9. Er verbesserte sich in der Gesamtwertung von Platz 7 auf Rang 6 (25 Sekunden zurück) und übernimmt damit auch die Führung in der Nachwuchswertung.

Kirsch kam am Samstag als 24. ins Ziel mit einem Rückstand von 17 Sekunden. In der Gesamtwertung liegt der Profi von WB Aqua Protect vor der Schlussetappe auf Platz 8 und hat 28 Sekunden Rückstand.

Die diesjährige Tour de Luxembourg endet, wie in den Jahren zuvor, auf dem ‘Pabeierbierg’ auf Limpertsberg. Pasqualon hat einen Vorsprung von 7 Sekunden auf den Slowenen Jan Tratnik und 23 Sekunden auf Alexander Krieger zu verteidigen.