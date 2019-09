Dramatischer Einsatz am Samstagnachmittag (7.9.) bei Remerschen: Wie die Polizei am Sonntag meldet, ist ihr am Vortag gegen 16.30 Uhr ein auf der Mosel umgekipptes Boot (Kajak) gemeldet worden.

Mithilfe des Polizeihelikopters und der Hundestaffel sowie der Kräfte des Rettungskorps CGDIS wurde sofort eine Suche eingeleitet, an der sich auch die Polizei und Feuerwehr aus Merzig (DE) beteiligten. Kurz vor 21 Uhr wurde schließlich aus der Befürchtung traurige Gewissheit, als ein Toter aus der Mosel geborgen wurde.

Angaben der Polizei zufolge deuten die näheren Umstände nicht auf ein Fremdverschulden hin. fgg