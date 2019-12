Die Schäden, die ein Tornado am 9. August im Südwesten des Landes hinterlässt, sind längst noch nicht alle behoben. Immer noch sind Häuser nicht bewohnbar. Vor Weihnachten wollen die Gemeinden Petingen und Käerjeng bekannt geben, wie, zusätzlich zu der finanziellen Entschädigung von Staat und Versicherung, noch Gelder aus dem Spendentopf beantragt werden können.

Alles sauber, alles rein? Nein! An unzähligen Häusern wird gearbeitet, auf Hochtouren, so auch am vergangenen Samstag. Der Käerjenger Kulturtreff, zum Beispiel, ist fast komplett mit einem Gerüst eingekleidet. Fensterscheiben sind durch große Holzpaneele ersetzt.

Die rue Neuve in Petingen sieht wieder einigermaßen aus. Vielen Häusern fehlen aber noch die definitiven Dächer oder Fenster. Die Fassaden sollen, wetterbedingt, erst im Frühjahr drankommen. Es geht voran, aber, so Fanny Ludig, eine Betroffene: „Wenn es sich um dein Haus handelt, kann es natürlich nie schnell genug gehen!“

Solidarität unter Mitbürgern

Vier Monate sind es heute auf den Tag genau her, dass ab dem Nachmittag dunkle Wolken über dem Südwesten des Landes aufziehen. In den frühen Abendstunden jenes Freitags hinterlässt ein Tornado eine Schneise der Verwüstung – vor allem in Petingen und in Käerjeng. Wenige Minuten reichen, um Schäden zu verursachen, die es in dieser Form in Luxemburg noch nicht gegeben hat – außer im Krieg, aber das ist lange her. Wie nach einem Kriegsschauplatz sieht es dann auch am darauffolgenden Tag aus. Und das bei Sonnenschein, der tut, als wäre nichts gewesen.

Am Samstag, 10. August, besuchen Premierminister Bettel, die Minister Bofferding und Kersch sowie Gemeindevertreter gemeinsam mit Großherzog Henri die getroffenen Straßen und betroffenen Bürger. Überall treffen sie auf Menschen, die bereits in der Nacht begonnen haben, aufzuräumen, zusammen mit engagierten Nachbarn, Rettungskräften, Polizisten und Soldaten. Die Solidarität ist enorm.

Zusätzliche Entschädigung

Trotz des großen Engagements ist man vier Monate später weit davon entfernt, alle Schäden behoben zu haben. Selbst die Bestandsaufnahme sei nicht komplett abgeschlossen, so Pierre Mellina, Bürgermeister von Petingen, man sei aber auf dem guten Weg.

Für Fanny Ludig aus Petingen das schönste Nikolausgeschenk, auf das sie gewartet hatte

Noch vor Weihnachten wollen er und Michel Wolter, Bürgermeister von Käerjeng, eine Pressekonferenz abhalten, um zu erklären, wie es weitergehen soll. Dazu gehört vor allem die Information, wie betroffene Bürger zusätzlich zu den Entschädigungen von Versicherung und Staat noch weitere Gelder aus dem Spendentopf beantragen können und nach welchen Kriterien diese finanziellen Mittel ausbezahlt werden.

30 können noch nicht in ihre Häuser zurück

Ein diesbezügliches Infoblatt wird verschickt. Dieser Spendentopf ist laut Mellina mit einer Million Euro gespeist. Selbstredend, dass die Bürger Zeit haben, bis sie alle Dokumente und Belege zusammenhaben. Die Regierung hat ihrerseits ja die Frist für die Entschädigungsanträge bis zum 1. März 2020 verlängert. Die Formulare sowie weitere Erklärungen, um eine Entschädigung beim Ministerium anzufragen, findet man auf www.guichet.lu.

Übrigens: Immer noch sind nicht alle Bewohner in Petingen in ihre Häuser zurückgekehrt. 30 sind es noch, so Pierre Mellina. Zu ihnen gehört auch Fanny Ludig. Ihren Mut und ihre Zuversicht hat sie nicht verloren. Ab Februar aber müsste ihr Haus und das der anderen wieder bewohnbar sein.