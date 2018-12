Mit 18 beginnt für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. In gewissem Sinne gilt das jetzt für das bekannte Sternerestaurant “Toit pour toi” in Schouweiler und seine Chefin Katell Guillou auch. Denn ab diesem 23. Dezember schließen sich die Türen des Restaurants für immer und für seine Inhaberin beginnt ein neuer Berufs- und Lebensabschnitt im Restaurant ihrer Mutter “Guillou Campagne”.

Die Entscheidung ein Schlussstrich unter der Lebensgeschichte von “Toit pour toi” zu ziehen, das sie 2000 als Hommage an ihrem Vater eröffnete und 2006 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, sei im Sinne der Familientradition gefallen, sagt Katell Guillou als sie an diesem Mittwoch (12. Dezember) die Nachricht bekannt gibt.

In ihren Worten erklärt sie sie mit dem Satz “Wählen, ohne zu verraten”. Die Entscheidung sei notwendig geworden, nachdem ihre Mutter Lysiane, die ihrerseits das “Guillou Campagne” auch in Schouweiler bisher betrieb, entschied, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

1 von 3

“Die Fahne der Guillou-Familie hochhalten”

Damit stand für Katell fest, “ihre ganze Energie ein einziges Restaurant, dem ‘Guillou Campagne’ zu widmen.” Eben sich nicht unter mehreren Projekten zu “zerstreuen”, sondern “weiter zu machen und die Fahne der Guillou-Familie hochzuhalten”, unterstreicht die Frau mit den tiefschwarzen Haaren und einem herzlichen breiten Lächeln als sie über die langen Geschichte ihrer Familie in der Gastronomie erzählt.

Begonnen hat diese vor rund 40 Jahren, als ihr Vater, Pierrick Guillou 1976 sein erstes Restaurant in Luxemburg eröffnet. Katells Mutter, Lysiane, kümmert sich fortan um das Wohlbefinden der Gäste und die Geschäftsführung. Nur zwei Jahre nach Eröffnung bekommt Pierrick Guillou seinen ersten Michelin-Stern. Beide führen das “Saint Michel” in Luxemburg bis 1993. Im gleichen Jahr noch eröffnen sie “La Table des Guillou”, das sie bis 2010 führen. Beide Restaurants zeichnen die Gastronomieführer “Le guide Michelin” und “Relais et chateaux” mehrfach aus.

Wie der Vater so die Kinder

Tochter und Sohn treten in die Fußstapfen des Vaters. Ab 2000 schreiben Katell und Erwan Guillou an die Erfolgsgeschichte von”„Toit pour toi”. 2006 folgte der erste Michelin-Stern für das Haus in Schouweiler, in dessen Küche aktuell Chefkoch Guillaume Rotario das Regiment anführt und auch 2019 von dem renommierten Gastronomieführer mit einem Stern bestätigt wurde.

Über die Küche im Sternerestaurant sagt Katell Guillou: “Es ist die Frucht des hohen Anspruchs des gesamten Teams, der Menschen rund um den Chefkoch, einen aufmerksamen und zuvorkommenden Service seinen Gästen anzubieten”.

Nun ist es Zeit für die Geschwister Abschied zu nehmen. Beide bleiben der Gastronomie und Hotellerie treu: Katell Guillou führt das Familienprojekt fort, zurzeit lenkt Erwan Guillou als Hoteldirektor die Geschicke in der “Domaine de la Gaichel”.

Ihre Kunden laden die Geschwister Guillou und ihr Team bis zum 23. Dezember noch einmal im “Toit pour Toi” noch einige schöne Momente zu erleben. “Jedoch nicht im Zeichen der Nostalgie, sondern um ihr Enthusiasmus und Begeisterung für ein neues Abenteuer zu teilen.”

In diesem Sinne bleibt Katell, wie sie sagt, “mit den Füßen auf dem Boden und den Kopf den Sternen (zugewandt, Anm. der red.)!”