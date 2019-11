Ein kleines Kind wurde am Sonntagabend auf dem Knuedler von einer herunterfallenden Eisskulptur getroffen und erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen. (Hintergründe und erste Reaktionen finden sie hier). Das gab der Schöffenrat der Stadt Luxemburg in einer Pressemitteilung bekannt. Mit Bestürzung habe man von dem Unglück erfahren, der Familie wolle man sein tiefes Beileid und Mitgefühl ausdrücken.

„Orange Week”-Aktion abgesagt

Aus Respekt bleiben am Montag alle Weihnachtsmärkte in Luxemburg-Stadt geschlossen. Alle geplanten Veranstaltungen rund um den Weihnachtsmarkt wurden abgesagt. Im Rahmen der „Orange Week“ 2019 sollte um 12 Uhr eine Menschenkette vor dem Rathaus in Luxemburg gebildet werden, um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Diese Aktion wurde ebenfalls abgesagt.

Um 15 Uhr gedachten die Schausteller der Weihnachtsmärkte des Opfers mit einer kleinen Gedenkzeremonie vor der Eisskulptur.

Die Stadt Luxemburg und das Luxembourg City Tourist Office gaben um 18 Uhr eine Pressekonferenz. Danach legten die Vertreter einen Blumenkranz am Unglücksort nieder.