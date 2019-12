Auch in diesem Winter reißt die Kette an Unfällen mit Fußgängern und Autos nicht ab – wobei es am Freitagabend (6.12.) zu einem Toten gekommen ist: Wie der Rettungskorps CGDIS meldet, ist um 20.18 Uhr ein Alarm eingegangen: Ein Mann hat offenbar versucht, den Boulevard Charles de Gaulle, eine Einfallstraße in die Innenstadt, zu queren und ist dabei von einem Auto erfasst worden. Die Rettungskräfte konnten nicht verhindern, dass die Person an der Unfallstelle starb.

Wie die Polizei in Esch bestätigt, hatte der Mann versucht, die Straße etwa auf Höhe der Tankstelle zu überqueren, aber nicht die dortige Ampelanlage genutzt.

Zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Fußgänger ist es am Freitag gegen 18.40 Uhr in Howald gekommen. Dort blieb es aber bei Verletzungen.