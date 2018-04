In der Rue Albert Borschette hat sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. das meldet die Polizei. Demzufolge sei gegen 17.47 Uhr ein Mann, der Arbeiten in einer Höhe von zirka vier Metern verrichtete, aus bislang unbekannten Gründen vom Gerüst gefallen. Der 52-jährige Mann Deutsche starb an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die Umstände des Unfalls werden jetzt umfassend untersucht, teilt die Polizei mit.

Der dritte Sturz dieses Jahr

Dieses Jahr ist es bereits im Januar und im März zu tödlichen Stürzen auf Baustellen gekommen. Und im September 2017 ist ein Handwerker beim Brückenbau in Echternach ums Leben gekommen.

Im Februar 2018 ist ein Bauarbeiter bei einem Sturz schwer verletzt worden.