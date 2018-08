Der Zweite Schöffe Tom Weber findet klare Worte, was die Berichterstattung über den Tod von Puto G. im Baggerweiher in Remerschen betrifft, die vor ein paar Tagen in der portugiesischen Wochenzeitung Contacto veröffentlicht wurde. Da sei so einiges völlig anders dargestellt worden, als es in Wirklichkeit vonstatten ging.

Tageblatt: Was ist dran an den schweren Vorwürfen, die von einer Zeugin geäußert wurden?

...