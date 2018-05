Die Patienten werden bis auf Weiteres die Kosten für ihren Arztbesuch integral vorstrecken müssen. Das Drittzahler-Prinzip wird vorerst nicht ausgeweitet.

Sozialminister Romain Schneider (LSAP) hat die heiße Kartoffel “Tiers payant” auch bei Arztbesuchen an die nächste Regierung weitergereicht. Die Ausdehnung des Drittzahler-Prinzips bedürfe einer gesetzlichen Änderung, was in dieser Legislatur nicht mehr möglich sei, sagte Schneider gestern nach der Sitzung der Quadripartite. An der zweimal im Jahr stattfindenden Viererkonferenz nehmen die Akteure des Gesundheitsbereichs, Unternehmens- und Patientenvertreter sowie die zuständigen Ressortminister teil.

Er sei enttäuscht über die Ablehnung der Ärztevereinigung AMMD zu einem Treffen bezüglich des “Tiers payant”. Dazu sei er vom Parlament beauftragt worden, so der Sozialminister. Bei der gestrigen Sitzung will er jedoch Anzeichen von Gesprächsbereitschaft bei der AMMD festgestellt haben.

“Medizinischer Kontrolldienst wird modernisiert”

Diese hatte einen nicht mehr zeitgemäßen Leistungskatalog der Gesundheitskasse CNS beanstandet. Das Verzeichnis listet jene medizinischen Akte und Behandlungen auf, deren Kosten sie integral oder teilweise übernimmt. Unklar sei auch nach der Quadripartite, ob sich die AMMD weiterhin an der Nomenklatur-Kommission beteilige. Diese erörtert mögliche Änderungen am Leistungskatalog. Eine Generalversammlung der Ärztevereinigung am 16. Mai hatte diese Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt. Auch der ebenfalls von der AMMD kritisierte medizinische Kontrolldienst werde modernisiert, versprach Schneider. Er sei bereit, auch darüber mit der AMMD zu reden.

Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) kündigte ihrerseits Neuerungen bezüglich des Notdienstes der Krankenhäuser an – seit Jahren eine gesundheitspolitische Baustelle. Die Häuser klagen wegen Überlastung, die Patienten wegen langer Wartezeiten. Nun soll der Dienst effizienter werden, verspricht Mutsch. Die Patienten sollen erneut überredet werden, doch zuerst zum Allgemeinmediziner zu gehen, statt sofort in den Notdienst zu eilen. 20 Prozent der Fälle könnten vom Generalisten übernommen werden. Ab 2019 werden in der Hauptstadt zwei Krankenhäuser gleichzeitig Notdienst leisten. Außerdem soll eine App darüber informieren, welcher Arzt noch vor Öffnung der medizinischen Häuser Sprechstunde hat.

Der OGBL hat gestern erneut seine Forderung zur Verallgemeinerung des Drittzahler-Prinzips bekräftigt. Ob der Arzt sein Geld direkt vom Patienten oder von der Kasse erhalte, sei einerlei.

Die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP lehnt ihrerseits eine Verallgemeinerung des “Tiers payant” ab. Sie befürchtet, eine direkte Kostenübernahme werde den Patienten dem Risiko aussetzen, “dass sein Arzt künftig nur noch jene medizinische Versorgung anbietet, die aufgrund der festen Tarifordnung zurückerstattet wird”. Das wäre ein Rückschritt im Vergleich zur aktuellen Situation. Stattdessen sollten sich Arzt und Patient darauf verständigen, dass Rechnungen ab 100 Euro direkt von der CNS übernommen werden – ein fakultatives “Tiers payant” demnach. Der Leistungskatalog sollte monatlich aktualisiert werden, falls erfordert.

(Robert Schneider / Lucien Montebrusco)