Das hätte schiefgehen können – ist es aber nicht. Und so wurden Luxemburger Theaterbesucher Zeugen einer besonders süßen (Vor-)Weihnachtsüberraschung: einem Heiratsantrag auf der Bühne mit Happy End.

Die “New Zealand Dance Company” hatte am Freitagabend gerade nach ihrem Premieren-Auftritt den Schlussapplaus entgegengenommen. Beim Abgang der Tänzer hielt einer jedoch seine Partnerin an der Hand und damit fest, während die anderen entschwanden. Schließlich sank er vor ihr aufs Knie und sie bald in seine Arme.

Für alle, die an Weihnachten vom Gefühligen an der Grenze zum Kitsch gar nicht genug bekommen, hat der Direktor des Theaters die Szene gefilmt:

This is a first! Marriage proposal on the Grand Théâtre stage after last night’s performance of New Zealand Dance Company! #soromantic #shesaidyes #weddingbells @CityLuxembourg pic.twitter.com/0cdKYGytGK

— Tom Leick-Burns (@tleickburns) 22. Dezember 2018